Doğu Karadeniz'in ihracatı yüzde 4 arttı

NBE Trabzon

Doğu Karadeniz Bölgesi, 2024 yılının ilk 4 ayında 525 milyon 500 bin 199 dolar ihracat gerçekleştirdi. Bölgenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artış gösterirken, en fazla ihracatı yapılan sektör fındık oldu.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) tarafından paylaşılan verilere göre, bu dönemde Trabzon'dan 408 milyon 859 bin dolar, Rize'den 68 milyon 836 bin dolar, Artvin'den 30 milyon 57 bin dolar, Gümüşhane'den ise 17 milyon 746 bin dlar ihracat gerçekleştirildi.

En fazla ihracat gerçekleştirilen sektörlerin başında 258 milyon 101 bin 314 dolar ile fındık yer alırken, 66 milyon 915 bin 766 dolar ile su ürünleri ve mamulleri, 64 milyon 336 bin 34 dolar ile yaş sebze ve meyve, 53 milyon 259 bin 924 dolar ile maden ve metaller, 12 milyon 838 bin 498 dolar ile taşıt araçları ve yan sanayi fındık sektörünü takip etti.

Bu dönemde 120 farklı ülkeye ihracat yapılırken, en fazla ihracatın yapıldığı ülkeler sırasıyla; İtalya, Rusya, Gürcistan, Almanya ve Çin oldu.