Doka’nın yeni ürünü DokaFit, kalıp sektöründe standardı yükseltiyor

Kocaeli

İnşaat kalıp sistemleri alanında dünyanın önde gelen markalarından Doka, yeni ürünü DokaFit ile sektöre uygun maliyetli ve yüksek kaliteli bir çözüm sunuyor. Şirketin “ekonomik seri” olarak geliştirdiği ürün ailesi, şantiyelere kalite ve verimlilik odaklı yeni bir standart getiriyor.

Doka’nın Asya’daki son teknoloji üretim tesislerinde geliştirilen ve kısa süre önce piyasaya sunulan DokaFit serisi, inşaat sektöründeki değişen ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlandı. Hafif yapısı sayesinde kolay monte edilip sökülebilen sistem, iş gücü maliyetlerini düşürürken proje sürelerini de kısaltıyor.

“Amacına uygun, verimliliği yüksek bir çözüm”

Doka Orta Doğu & Afrika Bölge Direktörü Peter Fischer, yeni ürün serisine ilişkin değerlendirmesinde, DokaFit’in sektörde önemli bir boşluğu doldurduğunu belirterek şunları söyledi: “Lansmanını yaptığımız DokaFit ile, gerçekten amacına uygun bir ürün yelpazesini piyasaya sunuyoruz. Bu seri, farklı projelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlandı. Premium özelliklerin tamamına ihtiyaç duymadan verimlilik arayan müşterilerimiz için kalite ile uygun fiyat dengesini gözeten akılcı bir çözüm sunuyoruz.”

“İnşaat sektöründe oyunun kurallarını değiştiriyor”

Doka Asya Pasifik İnovasyon Merkezi Başkanı Amitendra Sarkar, ise DokaFit’in inşaat sektöründe verimlilik anlayışını dönüştüreceğini ifade etti. Sarkar, “DokaFit serisi, inşaat sektöründe oyunun kurallarını değiştiren bir yenilik olarak öne çıkıyor. Ürünlerin hafif tasarımı ve sezgisel montaj sistemi, projelerin daha hızlı tamamlanmasını ve işçilik maliyetlerinin düşmesini sağlıyor.”

İki model: DokaFit Handset ve DokaFit Prop

Yeni ürün ailesi iki farklı modelden oluşuyor. DokaFit Handset, duvar, kolon ve temel uygulamalarında vinç gerektirmeden hızlı kalıplama imkânı sunarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. DokaFit Prop ise dayanıklılığı, kolay kullanımı ve ergonomik bağlantı özellikleriyle hem küçük hem de büyük ölçekli projelere uygun ekonomik bir çözüm sunuyor. DokaFit ürün serisi, resmi lansmanının ardından Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde satışa sunuldu.