"Dökme akaryakıt aldığımız tesisimizdeki istasyonumuz da sisteme dahil edilsin"

ALİ ŞAHİN/BURSA

Akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğinin sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şekilde mücadele edilmesi amacıyla istasyonlarda akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihazlara taşıt plaka bilgilerinin elle girişini önleyerek otomatik olarak aktarılmasını sağlamak için hayata geçirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), lojistik sektöründe maliyeti artırdı. Büyük araç filolarına sahip olan lojistik şirketleri akaryakıt alımında direkt dağıtıcıdan dökme akaryakıt temin ederek %15 dolayında iskonto elde ediyordu. UTTS sistemi ile birlikte şirketlerin tesislerindeki istasyonlar kapsam dışında kalınca araçlar akaryakıt istasyonlarından yakıt almaya başladı. Akaryakıt istasyonlarındaki iskonto oranı da %5’i geçmeyince lojistik firmaları bir anda akaryakıtta %10’luk bir maliyet artışı ile karşılaştı. Bu maliyet artışını fiyatlara yansıtmamak adına kendi tesislerindeki istasyonların da kapsam dahiline alınmasını isteyen lojistikçiler, akaryakıtın gider kalemlerindeki ana unsurlardan olduğunu hatırlattı.

“Araçlar istasyonda yoğunluk oluşturuyor”

Artan maliyetlere ek olarak son yapılan UTTS düzenlemesi ile akaryakıttaki iskonto haklarının da önemli bir kısmının son bulduğunu belirten Özdağlı Lojistik Genel Müdürü İbrahim Doğan, “Daha önce anlaşmalı olduğumuz ana tedarikçilerden akaryakıtı kendi tesislerimizdeki istasyona alarak aradaki istasyon işletme maliyetlerinden ayrışarak %15 dolayında bir iskonto ile akaryakıt temin ediyorduk. Bu iskonto ile elde ettiğimiz avantajı da fiyatlarımıza yansıtarak fiyat rekabetçiliğinde kullanıyorduk. Son düzenleme ile birlikte tüm yakıtı istasyonlardan almamız gerekiyor. Araçlarımız uzun olduğu için bir istasyona girdiğinde tüm pompaları kaplıyor ve yakıt alması da uzun sürdüğü için yoğunluğa sebebiyet veriyor. Ayrıca istasyonlar bu sisteme halen tam anlamıyla hazır değil. Birçok istasyonda tek pompa sistemi kabul ediyor. Bu sebeple istasyonlardaki sistemi kendi tesislerimizdeki akaryakıt istasyonlarına da uyarlayalım. Bunu yaparsak sektördeki firmalar hem zaman hem de maliyet konusunda ciddi avantaj sağlayacak” dedi.

“Verim kaybı oluşturuyor”

UTTS ile dökme akaryakıt döneminin sona ermesiyle müşterinin de etkileneceğini belirten Gölyazı Gölyazı Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bozdemir, “Dökme olarak aldığımız akaryakıtta iskontomuzda minimum %10’luk bir kayıp yaşadığımız için bu farkı fiyata yansıtmak zorunda kalacağız. Maliyetlerin günden güne arttığı bir dönemde bu maliyeti müşteriye anlatabilmek de sektörü zorlayacak. Bununla birlikte istasyonlara girmeyen binlerce aracın istasyonlara yönlendirilmesi ile şehir içindeki akaryakıt istasyonlarında oluşacak yoğunluk konusu da ayrı bir parametre olarak karşımıza çıkacak. Bizim bu konudaki en büyük talebimiz tesislerimizdeki dökme akaryakıt aldığımız istasyonların da UTTS’ye dahil edilmesi. Bu sayede hem verimliliğimi hem de fiyat avantajı için iskonto marjımızı koruyabiliriz” dedi.