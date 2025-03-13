“Don felaketinden etkilenen ürünlerin ihracatına öncelik verilmeli”

AHMET YİĞİT/MERSİN



Mersin’de tarım ürünlerini dış pazarlara gönderen önemli firmalardan olan Biberciler Yaş Sebze ve Meyve Genel Müdürü Serhat Çamaşırcı, yaptığı açıklamada, üreticilerin ve ihracatçıların bu süreçte ciddi zarar gördüğünü belirterek, sektörü korumak adına alınması gereken önlemleri sıraladı.



“Felaketten etkilenen ürünlerin ihracatına öncelik verilmeli”

Çamaşırcı, tarım sigortalarının kapsamının genişletilmesi ve hasar tespit süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, çiftçilerin sigorta primlerini daha kolay ödeyebilmesi için devletin prim desteklerini artırması gerektiğini ifade etti. Vergi ve finansal desteklerin önemine değinen Çamaşırcı, ihracatçı firmalar için vergi ertelemeleri, düşük faizli kredi paketleri ve üreticilere yönelik doğrudan gelir desteği sağlanmasının hayati olduğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra, gümrük ve lojistik kolaylıkları sağlanarak, felaketten etkilenen ürünlerin ihracatına öncelik verilmesi gerektiğini belirtti. Alternatif pazarlara erişimi kolaylaştıracak devlet destekli fuar ve ticari heyet organizasyonlarının düzenlenmesi de Çamaşırcı’nın dikkat çektiği konular arasında yer aldı.



“Kontrolsüz ihracatın önüne geçilmeli”

Sektörde kaliteyi artırmak için ihracatçı yetkilendirme sisteminin oluşturulması gerektiğini söyleyen Çamaşırcı, yalnızca belirli kriterleri karşılayan firmalara ihracat izni verilmesini önerdi. Ayrıca, tarım ve ticaret ataşelikleri aracılığıyla yeni müşteri bulunmasının desteklenmesi gerektiğini belirtti. Serhat Çamaşırcı, Mersin’de yaşanan zirai don felaketinin sektör üzerindeki etkilerinin uzun vadeli olabileceğini vurgulayarak, devletin alım garantisi ve destekleme programlarını devreye alması gerektiğini belirtti. Tarım işçileri ve ihracatçıların mağduriyet yaşamaması için kamu ve özel sektör iş birliğiyle hızlı çözümler üretilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Tarım işçileri için çözüm önerileri

Tarım sektöründe çalışan işçilerin daha iyi şartlarda çalışmasını sağlamak için devlet destekli tarımsal taşeron şirketlerinin kurulmasını öneren Çamaşırcı, bu sistem sayesinde işçilerin sigortalanarak güvenceli bir şekilde çalışabileceğini ifade etti. Ayrıca, komisyoncuların ve aracılık sisteminin kontrol altına alınması gerektiğini belirten Çamaşırcı, doğrudan üreticiden tüketiciye satış yapılmasını teşvik edecek kooperatifleşme ve dijital pazar yerlerinin oluşturulmasının önemine dikkat çekti.