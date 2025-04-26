Don yaraları sarılmamıştı... Mersin’i bu kez de dolu vurdu!

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Küresel iklim değişikliğinin neden olduğu doğa olayları tarımsal üretimi vurmaya devam ediyor. Şubat sonu ve bu ayın başlarında olmak üzere üç kez zirai donla gündeme gelen Türkiye’nin tarımsal üretim merkezlerinden Mersin, cumartesi günü yaşanan dolu yağışıyla beyaza büründü. Boyları yer yer ceviz ve nohut büyüklüğü arasında değişen dolu; Tarsus, Erdemli, Toroslar ve Mezitli ilçelerindeki meyve ağaçlarının çiçeklerini döktü, zemindeki ürünlerin kırılarak hasar almasına neden oldu. Atalar, Aliağa, Köselerli, Bahşiş, Kulak, Akarsu, Kayadibi, Aladağ, Heleke, Adanalıoğlu ve Homurlu gibi yaklaşık 15 köydeki zirai alanların zarar gördüğünü belirten Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı, “Açık alandaki sebze üretiminde büyük zarar var. Dolu, karpuz başta olmak üzere biber, kabak ve patlıcan gibi ürünleri etkiledi. İl ve ilçe müdürlerimizle birlikte köyleri gezerek üreticilerle buluştuk. Hasar tespit çalışmalarının ardından detaylı bir rapor hazırlayacağız. Tüm çiftçilerimize geçmiş olsun” dedi.



“Daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalacağız”

Küresel iklim krizinin olumsuz sonuçlarıyla yüzleşmeye devam edildiğini vurgulayan Mersin Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz ise “Yaz yaklaşsa da bölgemizdeki meteorolojik riskler devam ediyor. Zira son dönemlerde kuraklık konusu gündemi işgal eden maddelerin başında geliyor. Küresel çapta çalışmalar yapılmaması halinde daha büyük felaketlerle karşı karşıya kalacağız. Ülkeler arası çalışmalarla bu konuya bir parantez açılmalı. Mayıs ayında Mersin’de İstanbul Teknik Üniversitesinden akademisyenlerimizin de yer alacağı bir heyetle köylerimizde toplantılar düzenleyip küresel iklim krizini masaya yatıracağız” diye konuştu.



Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de Karahıdırlı, İlemin, Yeşildere ve Sıraç mahallelerinde inceleme yaptıklarını kaydetti.