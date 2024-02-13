DOSİAD'ın yeni başkanı Mehmet Ali Sağır oldu

Mahir Solmaz/Diyarbakır

Diyarbakır Organize Sanayi İş Adamları Derneği'nin (DOSİAD) 9'uncu olağan genel kurul seçiminde yönetim kurulu başkanlığına Mehmet Ali Sağır seçildi.

Seçim sonrası konuşma yapan yeni başkanı mehmet Ali Sağır, DOSİAD'ın kentin eski ve köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirterek " Tüm yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte Diyarbakır için stratejik öneme sahip Organize Sanayi Bölgesi ve bu bölgenin yatırımcıları için çalışacağız. Bunun yanı sıra sanayi kültürünün yeni yeni geliştiği Diyarbakr'a yeni yatırımlarım gelmesi için de girişimlerimiz olacak" dedi.

Tek liste ile gidilen seçimde yönetim kurulu şu isimlerden oluştu. Mehmet Ali Sağır, M.Nazif Şimşek, Harun Çoban, Selahattin Aras, Fuat Yergin, Tahsin Ulu, Recai Kırıcı, Arda Tutal, Mahmut Kanlıkılıç, Alican Avşar ve Baver Sağırdağ.