KO-MEK’te Türkçe öğreniyorlar

EKONOMİ / KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) farklı kültürler ve farklı dillerden olan çeşitli sebeplerden dolayı Kocaeli’nde yerleşik yaşayan yabancı kursiyerlerin de ücretsiz Türkçe öğrenmelerini sağlıyor. Açılan Türkçe A1-A2 ve B1 seviyesi kurslarla kendini geliştiren yabancı kursiyerler bu sayede günlük hayatta kendilerini ifade edebilme ve sosyal hayata daha kolay uyum sağlayabilme olanağına kavuşuyor. Birçok renkli kültüre ev sahipliği yapan KO-MEK’in yabancılar için Türkçe eğitimi branşında kısa sürede 4 bin 523 kişiye eğitim verildi.

Birçok ulustan ve devletten kursiyeri bünyesinde bulunduran KO-MEK’te elbette kurs bitim törenleri de oldukça renkli oluyor. Osman Gazi KO-MEK kurs merkezinde Türkçe kursuna katılan faklı ülkelerden kursiyerler milli giysilerini giyerek kendi yörelerine ait birbirinden lezzetli yiyecekleri yaptı. Yöresel yemeklerini ve kıyafetlerini doğru Türkçe kullanarak diğer arkadaşlarına tanıtan kursiyerler, artık Türkçeyi konuşuyor olmaktan oldukça mutlu oldu.

Ukrayna, Rusya, Almanya, Güney Kore, Mısır ve Suriye’den çeşitli sebeplerden dolayı gelerek artık ilimizde yaşayan yabancı kursiyerler Türkçe öğrenmek için KO-MEK kurslarını tercih ediyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından tamamen ücretsiz bir şekilde verilen eğitimlere katılan yabancı kursiyerler burada hem farklı kültürlerden kursiyerlerle tanışıyor hem de kolay bir şekilde Türkçe öğrenmenin keyfini yaşıyor.

“KO-MEK sayesinde kente ve sosyal hayata daha kolay adapte olabiliyoruz”

Türkçe öğrenmenin KO-MEK sayesinde kolay ve uzun bir süreç almadığını ifade eden kursiyerler, ‘’KO-MEK’te öğrendiklerimiz sayesinde kente ve sosyal hayata daha kolay adapte olabiliyoruz. Burada öğrendiklerimizle artık kendimizi doğru bir şekilde sıkıntı çekmeden ifade ederek Türkçe konuşabiliyoruz’’ diyor. Yabancı kursiyerler eğitimlerinin ilk aşamasının tamamlanmasıyla birlikte sertifikalarını aldıktan sonra ikinci seviye olan B1 seviyesine geçerek Türkçe öğrenmeye devam ediyor. 44 kurs merkezinde 379 farklı branşta eğitimlerine devam eden KO-MEK’te 338 kursiyer aktif olarak Türkçe eğitimine devam ediyor.