Ekonomi Gazetesi Kocaeli Bölge Temsilcisi Sabiha Toprak’a ödül

SÜHEM BEYAZ / KOCAELİ

Kocaeli’nde Batıyakası Medya, Darıca Belediyesi ve Çayırova Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Cumhuriyet’in 100. yılında üreten, eğiten, yetiştiren Türk Kadını Ödül Töreni’ Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İş, siyaset, spor ve sanat dünyasını buluşturan bu özel geceye çok sayıda davetli katıldı. Programda ödüller sahiplerini buldu.

“Kadın güce meydan okuyandır”

Batıyakası Medya Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kömürcü, “Cumhuriyetimizin 100.yılını kutlarken Batıyakası Medya olarak Kadınlarımızla Ahde Vefada buluştuk. Kadınlar hayatımızın en önemli noktalarında her zaman varlar, bıkmadan usanmadan çalışırlar, uğraşırlar biraz daha mutluluk için hayatımıza anlam katarlar. Engeller, zorluklar onu yıldırmaz, hedefi olduğu sürece; durmadan mücadele edendir kadın. Kadın güce meydan okuyandır” dedi. Kömürcü, “Batıyakası medya olarak başarılı kadınlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.