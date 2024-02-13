Eskişehirli genç girişimciler, kamuoyu oluşturacak çalışmalar yapacak

ESKİŞEHİR

Gençlerin girişimcilik faaliyetlerinin tanıtılması, sanayi ve ticaret alanında daha çok söz sahibi olması ve sektörde karşılaştıkları sorunların çözümü için beklentilerini ilgili kurum ve kuruluşlara ulaştırmak, kamuoyu oluşturmak amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Komitesi Başkanı Yusuf Melih Turan, “Bu şehirde yaşayan, ticaret yapan gençleriz. Şehirde daha çok söz hakkımızı olsun istiyoruz. Bu bağlamda taleplerimizi, isteklerimizi göstermek için bir rapor hazırlayacağız” dedi.

GGK İcra Komitesi üyelerinin seçimle göreve geldiği günden itibaren yaptığı çalışma ve faaliyetler hakkında kurul üyelerine bilgiler veren Turan, bu çalışmalarda kendilerinin de yer almalarını beklediklerini vurguladı. Toplantıda GGK üyeleri çeşitli sektörlerde çalışmalar yürüttüklerini ve yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Karşılıklı fikir alışverişi yapıldı.