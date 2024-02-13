Zahit 15 milyon dolarlık yatırımın 8 milyonluk bölümünü tamamladı

Eray ŞEN/ADANA

Zahit Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Zahit Balbay, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ve Sakarya’da yaptıkları çalışmaları EKONOMİ’ye anlattı. 2024 yılının sonunda şirket olarak kapasitelerini ikiye katlayacaklarını belirten Balbay, “Halen Adana ve Akyazı fabrikalarımızda toplam yıllık 18 bin ton alüminyum işleme kapasitesi gerçekleştirmişiz. Yeni yatırımlarımızla bunu 30 bin tonun üzerine çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

Yeni yatırımlarını ihracatta lojistik avantajları nedeniyle Sakarya’da yaptıklarını ifade eden Balbay, “Orada toplam yatırımımız 15 milyon dolar ve bunun 8 milyon dolarlık kısmını yaptık. Kapasite artışı için 7 milyon dolarlık yatırım daha yapacağız” bilgisini verdi. Bu yatırımın istihdama yansımasının aynı oranda olmayacağına dikkat çeken Balbay, “Çünkü yeni kurulan tesisin teknolojisi yüksek ancak istihdama 250 kişi daha kazandıracağız. Halen iki fabrikamızda toplam 750 kişi çalışıyor, sayı bine çıkacak” bilgisini verdi.

“İhracat oranımızı yüzde 50’ye çıkarmayı planlıyoruz”

Şu anda toplam üretimlerinin yüzde 35’ini ihraç ettiklerini açıklayan Balbay, “Birkaç yıl önce Avrupa’daki talep patlaması sırasında yüzde 55’lere ulaşmıştık. Yeni yatırımla ortaya çıkacak kapasiteyi Avrupa ve Amerika pazarlarına yönelik değerlendireceğiz. Toplam üretimimizde ihracat oranımızı yüzde 50 olarak planlıyoruz” ifadesini kullandı.

“İkinci yarıda Avrupa pazarında hareketlenme bekliyoruz”

Sektörle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Balbay, şunları kaydetti: “Alüminyum sektörünü pandemi öncesi ve sonrası olarak değerlendirmek lazım. O dönemde yaşanan tereddütten dolayı sipariş ve ihtiyaçlar ertelendi. 2020’nin ikinci yarısından sonra ise bu açığı kapatmakla ilgili sipariş patlaması yaşandı. Bugüne kadar hiç görmediğim bir durumdu. Bu durum Avrupa ve Amerika’nın Çin’e karşı koydukları ambargoya da denk geldi. Türkiye öne çıktı. Türkiye sektörde üretim becerisi olarak dünyada ilk beşte. Avrupa’nın 2 bin 500 dolar olan navlun maliyeti 15 bin dolara çıkınca Avrupa pazarı tamamen bize döndü. Bu arada talep patlaması, arz sıkıntısı oluştu. Fiyatlar suni olarak yükseldi. İç piyasada da arz-talep dengesizliği oluştu. 2020’nin ikinci yarısından sonra 2021’i de içine alıp, 2022’nin ilk yarısına kadar müthiş bir iş potansiyeli vardı. 2022’nin sonlarında durum değişti, Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Avrupalı birden tasarrufa döndü. Bir aracın 300 kilometre hızla giderken, birden 100 kilometreye düşmesi gibi. Türkiye’de bu hızın dört, beş yıl süreceği hesaplanıyordu, iki yıl sürdü. Sektör dışından birçok firma bu alanda üretime başladı ancak Avrupa’nın düşen talebi nedeniyle bu firmalarda sıkıntı oluştu. Bu yılın ikinci yarısından sonra Avrupa pazarının yeniden bir miktar hareketlenmesini bekliyoruz.”

“Kredi kullansam yüzde 50 pahalı olacak”

Kredi maliyetlerinin çok yükseldiğini vurgulayan Balbay, “Bankalara bir yıl önce başvurduğum krediler çıktı ama kullanmıyorum. Kendi kaynaklarımla yavaşlatarak devam ediyorum. Şimdiye kadar yatırımı bitirmem gerekiyordu ama öz kaynaklarımla bitirmeye çalışıyorum. Çünkü kredi ile yapsam yüzde 50 pahalıya yapmış olacağım” diye konuştu.