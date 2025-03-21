Dr. Otto, omurilik sağlığı için yatak üretiyor

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin’de 2011 yılında kurulan Dr. Otto Yatak, Mersin ile Kayseri’deki 9 bin metrekarelik iki tesisinde yıllık 90 bine yakın yatak, baza ve başlık gibi yüksek kaliteli sağlıklı uyku gereçleri imal ediyor. Ürünlerini ‘Dr. Otto’ markasıyla yerli tüketicinin beğenisine sunup Almanya, Azerbaycan ve KKTC gibi ülkelere ihracat gerçekleştiren şirket, ulusal ve uluslararası arenada önemli bilinirliğe erişmiş Türk firmalarına fason hizmeti de veriyor. Perakende satışın yanında son 3 yıldır profesyonel satış ağını güçlendiren Dr. Otto Yatak, otel, yurt ve şantiyelere toplu ürün tedarik ediyor.



“‘Pahalı yatak kalitelidir’ algısı yanlış”

Kendilerini rakiplerden ayıran en önemli özelliği ‘sağlıklı uyku’ olarak tanımlayan Dr. Otto Yatak Genel Müdürü M. Sadık Özkan, “Konforlu ve keyifli uykunun odağında omurilik sağlığını korumak var. Yatağın ortopedik yapısıyla insan bedenini hafif şekilde sarması gerekiyor. Bu anlayışla omurilik sağlığı için yatak üretiyoruz. Kullanıcının sertlik tercihini göz önünde bulunduruyor, dönüşleri rahatlığıyla minimize eden visco malzemelerle kişiye özel yatak sunuyoruz. Öte yandan, ‘Pahalı yatak kalitelidir’ algısı yanlış. Kaliteli yatak, kişinin fiziksel özelliklerine uygun olan yataktır. Müşterilerimize bu çerçevede hizmet veriyoruz” dedi.



“Kaliteli yatak tedavi aracı değildir”

Kurumsallıktan uzak firmalarda satışları artırabilmek için müşterilere yanlış bilgiler verildiğine dikkat çeken Sadık Özkan, “Satış temsilcilerinin gerçeklerle bağdaşmayan ifadeleri nedeniyle, vatandaş kaliteli yatağı bir tedavi aracı gibi algılayabiliyor. Kaliteli yatak bel fıtığını iyileştirmez, çünkü bir tedavi aracı değildir. Kullanıcının bel fıtığı olmaması için bir çeşit önlem olan kaliteli yatak, rahat uyku ve güne enerjik başlamanın ilk noktasıdır” diye konuştu.