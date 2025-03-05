DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: “İşgücü arzıyla piyasa talebi arasında uyuşmazlık derinleşiyor”

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli Sanayi Odası (DSO) mart ayı meclis toplantısı yapıldı. DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, sanayici için oyun alanının her geçen gün daraldığını belirterek, sağlıklı bir büyüme ve sürdürülebilir refah için üretimi destekleyen politikaların acil olarak uygulanması gerektiğini söyledi. Kasapoğlu, eğitim politikaları ve sistemin işgücü arzı ile piyasa talebindeki uyuşmazlığı artırdığını vurguladı.

Mesleki Eğitim ile ilgili Oda olarak çalışmalara devam ettiklerini İstanbul Sanayi Odası ile ‘Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü’nde son aşamaya gelindiğini belirten Kasapoğlu, eğitim konusuna da ayrı bir parantez açtı. Eğitim politikalarımızın işgücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden tasarlanması gerektiğini belirten Kasapoğlu, “Mevcut sistem, mezunların istihdam edilmesini garanti etmeyen bölümleri desteklemeye, sonuç olarak diplomalı işsizler sorununu giderek büyütmeye devam ediyor. İşgücü arzı ile piyasa talebi arasındaki uyuşmazlık giderek derinleşiyor” ifadelerine yer verdi.

“Sanayicinin mücadele alanı daralıyor”

2024 yılı 4. çeyrek büyüme verilerine değinen Kasapoğlu, “GSYH, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 3 oranında büyüme kaydetti. Söz konusu dönemde toplam sabit sermaye yatırımları (SSY) yüzde 6,1 oranında artarken, özel tüketim yüzde 3,9 oranında; kamu tüketim harcaması ise yüzde 1,6 oranında arttı. Net ihracatın büyümeye etkisi negatif 0,8 puan oldu. Büyümeye sınai üretimin değil, özellikle iç talebin ve inşaat sektörünün kaynaklık ettiğini görüyoruz. İnşaat, finans, tarım ve hizmetler sektörüne kıyasla sınai büyüme negatif durumda. Sanayi sektörü büyümesi, GSYH büyümesinin oldukça altında kalıyor. Zaten zor bir mücadele içerisinde olan sanayici için mücadele alanı her geçen gün daha da daralıyor” ifadelerini kullandı.

Son enflasyon raporunda enflasyon hedefinin yüzde 21’den yüzde 24’e yükseltildiğini hatırlatan Kasapoğlu, “3 puanlık bu revizenin 1,7 puanı, enflasyon tahmininin yaklaşık 2 katı artırılan fiyatlardan kaynaklanmış görünüyor. Biz enflasyonla mücadeleyi destekliyor, bu mücadelenin tüm taraflarla birlikte sürdürülmesi gerektiğini savunuyoruz” diye konuştu.

DSO’nun yürütücülüğünü üstlendiği Model Fabrika ile sanayicilerin hibe ve teşviklerden daha fazla yararlanmasını sağlama hedefiyle çalışmalarına başlayan DSO-HİT Danışmanlık Ofisi hakkında konuşan Kasapoğlu, “DSO-HİT ile sanayicimiz teşvik danışmanlığında artık yalnız değil” diye konuştu.