Dünyada demir cevheri ihracatı 1.6 milyar tona çıktı

Avustralya geleneksel olarak küresel tedarikin yarısından fazlasını karşılayarak ana tedarikçi olmaya devam ediyor. Avustralya geçen yıl 866 milyon ton ihracat yaparken, Brezilya 390 milyon ton, Güney Afrika 61 milyon ton ve Hindistan 38 milyon ton büyüklüğünde sınır ötesi sevkiyat gerçekleştirdi.



Dünyanın en büyük demir cevheri ithalatçısı olan Çin, geçen yol ham madde alımlarını yıllık yüzde 5 oranında artırarak 1.237 milyar tona ulaştı.



Küresel madencilik şirketlerinin çoğu geçen yıl demir cevheri üretimini artırdı. BHP üretimini yüzde 3 yıllık artışla 2920 milyon tona, Rio Tinto yüzde 4 yıllık artışla 290 milyon tona, Fortescue Metals Group yüzde 2 yıllık artışla 194 milyon tona, Vale yüzde 2 yıllık artışla 328 milyon tona çıkararak 2018’den bu yana rekor seviyeye ulaştı. Hindistan’ın cevher üretimi ise artan yerel çelik talebinin etkisiyle yüzde 2 yıllık artışla 284 milyon tona çıktı.