Düzce'de toplu taşıma bayramda ücretsiz
Düzce Ulaşım A.Ş., Ramazan Bayramı süresince ulaşım hizmetlerini ücretsiz sunacak.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşları sevindirecek bir karar aldı. Düzce Ulaşım A.Ş.’ye toplu ulaşım hizmetlerinin Ramazan Bayramı süresince ücretsiz yapılması talimatı verdi.
Bu kapsamda vatandaşlar, Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 10 Nisan Çarşamba günü ile bayramın son gününe denk gelen 12 Nisan Cuma günü arasında otobüslere ücretsiz binebilecek.
Ücretsiz ulaşım 3 gün süresince Düzce Ulaşım A.Ş.’ye ait tüm kırmızı renkli otobüslerde geçerli olacak.
Vatandaşlar sefer saatlerini ve hat güzergahlarını Kent Kart Mobil uygulaması üzerinden takip edebilecek.