Ebrar, üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor

Berfin AKKAŞ

KONYA - Küçük bir işletme olarak 2007 yılında sektöre giriş yapan ve şimdilerde 120 çalışana sahip Ebrar Unlu Lezzetler İşletme sahibi Mürüvvet Uğur, “Açıldığımız ilk günden beri kullandığımız malzemelerin kalitesi, tazeliği ve güvenilir olması bizim önceliğimiz olmuştur.

İmalatımızda kullanılan tüm hammaddeler itinayla seçilerek üretimde kullanılmaktadır, hammadde tedarikinde kaliteli firmalarla çalışmaktayız. Üretim aşamasında 400 çeşit hammadde kullanmaktayız, Kullandığımız hammaddeler yoğunluk olarak et, tereyağı, süt, yumurta gibi tazelik ve güvenirlik konusunda hassas ürünler olmasından kaynaklı, satın alma sürecinde ekstra titizlik göstermekte ve güvenilir firmalar ile çalışmak için çabalamaktayız.

Biz hala en zor olanı üretim koşulları olan geleneksel yöntemleri üretimde kullanmaktayız. İşletmememizde halen taze elmayı rendeler pişirerek iç hazırlamaktayız, hazır dolgu kullanmayız bizim farkımız da bu zahmetli ama sağlıklı olması. Poğaçalar, börekler, yaş pasta çeşitleri, meze çeşitleri, kurabiye çeşitleri, ekmek çeşitleri gibi birçok ürün kaleminde aktif üretim gerçekleştirmekteyiz.”

İşletmemiz portföyüne daima yeni reçeteler ekliyor

Mürüvvet Uğur, “Firmamızı sektörden farklı kılan en büyük özelliği sürekli kendisi yenilemesi ve yeni ürünler üreterek sektörde fark yaratmaya çabalamasıdır. Firmamız Perakende satış politikasını devam ettirerek portföyüne yeni reçeteler ekleyecektir. 2023 yılı için her ay için planlaması yapılmış yeni reçetelerimiz bulunmaktadır. Sosyal medyanın gücü sayesinde artık daha popülist reçeteler çok hızlı reaksiyon almakta bu değişim karşısında hazırlıklıyız” dedi.

2022 yılına ait değerlendirmelerde bulunan Uğur “2022 yılı içerisinde ilk çeyrekte pandemi öncesi dönemdeki miktarlarımıza ulaşmış bulunmaktayız. Kalan üç çeyrekte pandemi öncesine göre miktar olarak yüzde 26’lık bir büyüme gerçekleştirdik. Artan genel gider ve hammadde maliyetlerine rağmen piyasa koşullarını koruyarak fiyat politikamızı doğru yöneterek büyüme gerçekleştirdik. Artan işçilik maliyetleri ve enerji giderleri karşısında elimizden geldiğince işletmelerimizi daha verimli hale getirmek için ekstra çaba gösterdik” bilgilerine yer verdi.

Konya içerisinde perakende satış olarak hizmet verdiklerini ifade eden Uğur, “ Firmamız perakende olarak hizmet vermektedir toptan satış kanalımız bulunmamaktadır. Şubelerimizde kesilen fiş sayısından oranla Konya içerisinde yüzde 30 luk bir pazar payına sahip olduğumuzu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Ürün kalitemizi artıracak ekipmanlar tedarik ettik

Uğur, “Mevcut üretim tesisimiz talep karşısında yetersiz kalmaktadır. Yeni bir üretim tesisi oluşturmak için çalışmalarımız bulunmaktadır. Daha verimli bir üretim alanı oluşturmak istiyoruz. Makine ekipman olarak işletmemize yeni yatırımlar kazandırdık, ürün kalitemizi artıracak ekipmanlar tedarik ettik.

Yeni bina ile beraber sektöre iş gücü kazandırmak için üniversite ve meslek okulları ile beraber demo alanları oluşturup meslekte kalıcı işgücü için sektörümüz hakkında bilgi ve deneyimlerimizi paylaşabileceğimiz alanlar oluşturacağız. Yeni üretim tesisi ile üretim miktarımızda artış gerçekleştirerek piyasada yer almadığımız ürün gruplarında yer almak istiyoruz. Özellikle enerji verimliliği konusunda yeni tesisi ile daha verimli bir üretim binası oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

Firma olarak sektörde yaşadıkları problemlere de değinen Uğur, “Genel yaşadığımız problemlerin başında yeterli işgücüne ulaşılmaması gelmektedir. Özellikle Tezgahtar konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Tezgahtarlık, garsonluk ne yazik ki meslek olarak görülmemektedir. Özellikle potansiyel işgücünün tamamının artık üniversite mezunu olması daha büyük problemler yaratmaktadır. Üniversite mezunu işgücü haklı olarak emek verdiği bölüm ile ilgili bir işkolunda çalışmak istemektedir. Fakat yeterli alan olmaması sebebiyle boşta kalan yerleşemeyen çok fazla işgücü bulunuyor” şeklinde konuştu.