Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan muhabirimiz İrem Ceylin Demircan’a ödül
EBSO Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması’nda muhabirimiz İrem Ceylin Demircan, Aytaç Sefiloğlu Ekonomi Gazeteciliği Ödülü’ne layık görüldü.
İZMİR / EKONOMİ
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO), 1996 yılından bu yana düzenlediği Aytaç Sefiloğlu Gazetecilik Yarışması’nda muhabirimiz İrem Ceylin Demircan, “Organik tarımın potansiyeli mevcudun çok üzerinde” haberiyle Aytaç Sefiloğlu Ekonomi Gazeteciliği Ödülü’ne layık görüldü.
EBSO Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Akdaş, Haydar İnaç, Cüneyd Temel, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Reşat Yörük, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şube Başkan Yardımcısı Seda Gök, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Albay ve Gazeteci Macit Sefiloğlu’dan oluşan jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda, Ege Telgraf Gazetesi’nden Saadet Erciyas “Kadın isterse yapamayacağı iş yok” haberi ile mansiyon alırken Yeni İzmir İnternet Sitesi’nden Hüsniye Seval Acun “Bir yıllık doğum izni kadın istihdamına darbe mi?” haberi ile EBSO Sanayi Özel Ödülü’nü kazandı.