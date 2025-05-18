EGEDERİDER’de Eyüp Sevimli güven tazeledi

İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki deri sanayicilerini çatısı altında toplayan Ege Bölgesi Deri Sanayicileri Derneği’nin (EGEDERİDER) Olağan Genel Kurul Toplantısı İzmir Serbest Bölgesi’nde gerçekleşti. EGEDERİDER Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sevimli’nin listesi yeniden seçilerek güven tazeledi.



Yeni çalışma döneminde EGEDERİDER Yönetim Kurulu’nda Eyüp Sevimli, Süleyman Tahiroğlu, Abdurrahman Akay, Mehmet Eriten, Selman Sağer, Muharrem Eriten, Emir Ensari, Bahri Taş, Yunus Aytekin ve Recep Yılmaz görev yapacak.

Derneğin Denetim Kurulu ise Halim Sarıtoprak, Levent Balkara, Ali Azgın, Mehmet Ali Akbarlak, Mehmet Büncü ve Enver Ağartıoğlu isimlerinden oluştu.



Genel kurul sonrasında değerlendirmelerde bulunan Sevimli, sektörde faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünün artırılması, meslekte birlik ve beraberliğin oluşturulması yönünde çalışmalara devam edeceklerini belirtti. İzmir Serbest Bölgesi’nin Türk deri sektörünün planlı ve altyapısı tamamlanmış ilk üretim merkezlerinden biri olduğunu anımsatan Sevimli, “Deri sektörümüz ülke genelinde 2024 yılında yüzde 18’lik ihracat kaybı yaşadı. Bu kaybın etkilerini verimliliğe ve katma değerli üretime odaklanarak azaltabiliriz. Dünyadaki rakiplerimizin dikkatle takip edilmesi, ülkemizde bulunan ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile gerekli iş birliğinin kurulması amacıyla çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.