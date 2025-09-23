EGEPLASDER’den plastik sektörüne ur-ge daveti

İZMİR / EKONOMİ

Plastik sektörünün İzmir ve Ege Bölgesi’ndeki mensuplarını çatısı altında buluşturan Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER), üyelerinin kurumsal yapılarını güçlendirmeyi amaçlayan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) projesinde İhtiyaç Analizi aşamasına geldi. Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer, sektörde faaliyet gösteren firmaların yeni ihracat pazarlara açılmalarını sağlamayı, karbon ayak izlerini hesaplamalarına ve dijital dönüşüm süreçlerine destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Bugüne kadar 10 firmanın dahil olduğu Ur-Ge projesinde, İhtiyaç Analizi aşaması tamamlanana kadar yeni katılımcı firmaları kabul edebileceklerini vurgulayan Gençer, “Projemizi en az 15 katılımcı firma ile Ticaret Bakanlığı’mıza teslim etmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla bir süre daha projemize katılımları kabul edebiliyoruz. Sektörümüze ve üyelerimize değer yaratıcı bu projeyi çok heyecan verici olarak nitelemek istiyorum” dedi.

EGEPLASDER tarafından hazırlanan Ur-Ge projesi kapsamında Yeşil Dönüşüm ve Dış Ticaret Yönetimi Eğitimleri, Dış Ticarette Ekonomik ve Finansal Eğitimler, Ortak Pazar Araştırmaları, Kurum / Kuruluş Ziyaretleri, Eşleştirme (B2B) Faaliyetleri, Küme Tanıtım Faaliyetleri, Yurtdışı Pazarlama Faaliyetleri yapılacağı bilgisini veren Şener Gençer; emek yoğun sektör olan plastikte KOBİ ölçeğinde faaliyet gösteren firmaların dijital dönüşüm seviyelerinin yetersiz kaldığına dikkat çekti.

Amaçlarının üyelerinin maliyetlerini düşürücü, mümkünse sıfırlayıcı projelerde kümelenmelerini sağlamak olduğunu dile getiren Gençer, “Bugünkü hesaplamalara göre, ihracatının yüzde 45 ilâ 50’sini AB ülkelerine yapan Türk firmaları, SKDM ile yıllık 20 milyar Euro ek maliyet ile karşı karşıya kalacaklar. Bu gerçeğin farkınsa olarak sektörümüzde faaliyet gösteren meslektaşlarımızın bu sürece hazırlık seviyelerini artırmak için hazırladığımız Ur-Ge projemizi, en kısa sürede Ticaret Bakanlığımıza sunmuş olacağız” dedi.