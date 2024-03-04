EGİAD genç sporcular için yola çıktı

NURETTİN BAKİ / İZMİR

EGİAD Bahar Festivali'nin geliri için Türk tasarımcıların ürünleri satışa sunulurken organizasyon sayesinde hem tasarımcılarla İzmirlilerin buluşması sağlanacak, hem de voleybolcu gençlerin başarısı için EGİAD Ortaokulu’na spor salonu yaptırılacak. Festival, 3 Nisan'da Swiss Otel Büyük Efes İzmir'de düzenlenecek. Organizasyon, gençler için hem motivasyon yaratacak hem de başarılarına katkı sağlayacak.

Konuyla ilgili olarak yapılan basın toplantısına EGİAD Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer Başkan Vekili Başak Çayır Canatan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Kolcu, Ceren Sertdemir Yavuz, Zerrin Ülken ve iş insanı Ferah Sancak katıldı.

EGİAD olarak 2004 yılında yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışladıkları okula destek olmayı sürdürdüklerini belirten Alp Avni Yelkenbiçer, okulun gelişmesi ve yenilenmesi için sık sık proje ürettiklerini ifade etti. Kodlama eğitimleri, 3D (3 boyutlu tasarım) modelleme, cep telefonu yazılım eğitimi, TÜBİTAK 4006 Proje Çalışmaları ile bugüne kadar başarılı işlerle adından söz ettiren okulun her zaman arkasında olduklarını kaydeden Yelkenbiçer, “EGİAD Ortaokulu Voleybol Takımı, son yıllarda müsabakalarda, spor salonu olmamasına rağmen elde ettikleri başarı ve özverili çalışmalarıyla göğsümüzü kabarttılar. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu gençlerimize destek olmak istedik.” dedi.

“Desteğimiz her daim sürecek”

Spora ve sporcuya desteklerinin süreceğini vurgulayan Yelkenbiçer, “Okulumuzun voleybol takımı iki senedir derecelerle bizleri onurlandırıyor. Bir gün bu takımımızda yetişen gençlerimizin uluslararası büyük başarılarıyla gururlanacağımıza inanıyoruz. Yüce Atamızın söylediği gibi, ‘Sporda başarılı olmak için bedensel dayanıklılık kazanmak kadar, halkın sporun içeriğini ve değerini anlamış olması, içtenlikle sevmesi ve ulusal bir görev olarak görmesi gerekmektedir.’ Sporu içtenlikle sevmeli ve desteklemeliyiz” diye konuştu.

EGİAD Bahar Festivali, 3 Nisan Çarşamba günü Swiss Otel Büyük Efes’te gerçekleşecek. Kermesin stand ve sponsorluk gelirleri EGİAD Ortaokulu Spor Salonu’nun yapımında kullanılacak.