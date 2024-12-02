EGİAD’ın Hayat Okulu Projesi mezunlarını verdi

İZMİR / EKONOMİ

EGİAD’ın en önemli sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan, meslek yüksekokulu öğrencisi gençlerin iş hayatına hazırlanmasını sağlayan Hayat Okulu Projesi düzenlenen sertifika töreni ile bu yılki mezunlarını verdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksek Okulu, Ege Üniversitesi, Demokrasi Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bakırçay Üniversitesi, Kavram Meslek Yüksek Okulu, Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu olmak üzere; İzmir'deki 8 üniversiteden 100'ü aşkın meslek yüksekokulu öğrencisini ağırlayan proje sayesinde gençler, iş hayatındaki önemli başlıklarda yeni donanımlara sahip olma şansını yakalamış oldu.

Gençlerin ülke geleceğinde söz sahibi en önemli bireyler olduklarını dikkate alan ve 5 haftalık eğitimle kapılarını gençlere aralayan EGİAD, yeni mezunlarıyla genç istihdamında somut bir projeye daha imza attı. Bugüne kadar bin 500 öğrencinin kariyer planlamasına dokunan iş örgütü, genç işsizliğe de cansuyu oluşturdu. Ülkemizdeki genç işsizliğine ve toplumsal krizlerin önüne geçmek için gençlerin elinden tutulmasının önemine işaret eden EGİAD, bu kapsamda yine toplumsal bir yaraya da dikkat çekmiş oldu. Projenin son ayağını ise, öğrencilere EGİAD üyelerine ait kurumlarda staj imkânının yaratılması oluşturdu.

NEET- ev genci sorununa somut çözüm

Hayat Okulu Programı, başarılı MYO öğrencilerinin iş hayatına hazırlığında destek olmak, iş insanlarıyla tanışmalarına imkân vermek, interaktif eğitim ve çalışmalarla iş hayatında ihtiyaç duydukları sosyal yetkinlikler kazandırmak, üniversite programında edindikleri teknik yeterlilikleri sosyal gelişim ile birleştirip istihdam edilmelerine destek olmak hedefiyle faaliyet gösteriyor. Kamuoyunda ev genci olarak da ifade edilen Ne Eğitimde Ne de İstihdamda Olan (NEET) Gençler sorununa yönelik çözüm üretmek üzere EGİAD öncülüğünde ve çatısı altında gerçekleşen etkinlik, Neet sorununa da somut olarak çözüm üretmesiyle dikkat çekiyor.

Teknik açıdan yüksek yeteneklere sahip Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin, sosyal yetkinliklerini güçlendirerek iş hayatında tercih edilir eleman haline gelmelerini amaçlayan dernek, İzmir’deki üniversitelere bağlı Meslek Yüksek Okulları’ndan seçilen 100’ün üzerinde başarılı gencin kariyer planlamasına destek oldu. Dernek Merkezi’nde gerçekleşen sertifika töreninde “İş Dünyasından Tecrübe Paylaşımları” gerçekleşerek, gençlerin kariyer planlamalarına örnek olacak hikayeler paylaşıldı.

Alp Avni Yelkenbiçer: “Başarı alıştığımızın dışında bir yerde bulunur”

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in moderatörlüğünde, Yönetim Kurulu Üyeleri İlker Erdiliballı, Hakan Barbak ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanı İsmail Girginoğlu başarı hikayelerini ve iş yaşamında yaptıkları hataları paylaştı.

Yelkenbiçer, genç neslin kendileri için büyük önem taşıdığına vurgu yaparak, genç işsizlik rakamlarını düşürebilmek adına küçük de olsa bir katkı yaratmayı hedeflediklerini dile getirdi. Gençlere başarı tüyoları da veren Yelkenbiçer, “Genellikle, başarı alıştığımızın dışında bir yerde bulunur. Hayatımızı daha iyi bir hale getirmek istiyorsak, alışılmadık yerlere yani konfor alanımızın dışına gitmeliyiz. Konfor alanımız, bizi rahat ettiren, güvende hissettiğimiz ve rutin davranışlar sergilediğimiz bir yerdir. Ancak, bu alandan uzaklaşmak, gelişmek ve büyümek için önemlidir” dedi.

Rekaberlik vurgusuna da değinen Yelkenbiçer, “İyi bir gelecek inşa etmek için birbirimizle ve doğayla uyum içinde, ortak amaçlar doğrultusunda çalışmalıyız. Bu yolculukta her birimizin rolü, sadece kendi başarımızı değil, hepimizin refahını gözetmek olmalıdır. Rekaberlik, yalnızca iş dünyasına değil, tüm toplumsal yapıya yön verecek ve geleceğimizi şekillendirecek anahtar niteliğinde, bunu da göz ardı etmemeliyiz” dedi.