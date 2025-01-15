EGİAD’ın yeni başkanı Kaan Özhelvacı oldu

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Genç İş İnsanları Derneği’nin (EGİAD) yeni başkanı M.Kaan Özhelvacı oldu. EGİAD 18. dönem genel kurulu, üyelerinin yoğun ilgisiyle, İZQ İnovasyon Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Genel kurula İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, EGİAD Danışma Kurulu ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Gökhan Tuncer yanında STK başkanları da katıldı.

Görevini Özhelvacı’ya devreden Alp Avni Yelkenbiçer dönemini 270 yeni üye ve 800 faaliyetle tamamladıklarını ifade ederek, “Çıtanın bizden sonraki arkadaşlarımız tarafından daha da yukarı çıkarılacağına eminim. Bayrak el değiştiriyor, ama hiç yavaşlamadan ve hedeflerde hiçbir belirsizlik olmadan derneğimiz yoluna devam ediyor. Kaan Özhelvacı’nın göreve talip olduğunu ilan etmesiyle, gönül rahatlığıyla başkanlığı bırakıyorum. Birlikte başladığımız işlerin devam edeceğini, hassasiyetlerimizin aynı ciddiyetle süreceğini, EGİAD teamüllerine verdiğimiz önemini en az aynı titizlikle yaşatılacağını biliyorum, eski ve yeni tüm arkadaşlarıma kelimenin tam anlamıyla çok güveniyorum. İsimler ve tarzlar değişiyor, ama hizmet etme ve bildiğinin en iyisini yapma isteği aynı kalıyor” dedi.

Kaan Özhelvacı: “Dinamik bir ekip kurduk”

12 yıllık EGİAD üyelik serüveni ve 8 yıllık yönetim kurulu deneyimiyle, dinamik bir ekip kurarak derneğin bayrağını daha yukarı taşıma sözü veren Kaan Özhelvacı, “Gelecekte, bir arkadaş sohbeti esnasında o anda birlikte olduğunuz kişilerden biri ben bunları EGİAD sayesinde öğrendim veya EGİAD sayesinde böyle bir iş insanı oldum, bugün görüştüğüm dostlarımın birçoğunu EGİAD sayesinde kazandım, EGİAD sayesinde işlerim İzmir dışında yayılmaya başladı, ilk ihracatımı EGİAD sayesinde yaptım, hayatta en çok gurur duyduğum toplum ve hayır projelerine EGİAD sayesinde katıldım derse, bilin ki hep birlikte hedefimizi tutturmuşuzdur” ifadelerini kullandı.

Mahmut Özgener: “EGİAD bir okul”

35. yılını idrak eden EGİAD’ın her seçimden daha da güçlü çıkmasının sırrının uzun yıllar önce ortaya koydukları bir kavram olan bayrak yarışı anlayışında saklı olduğunu ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Bir başka değişmeyen gerçek ise EGİAD’ın bir okul olduğu. İyi eğitimli ve toplumsal sorumluluk sahibi yeni nesil genç yöneticiler sivil toplum bilincinin gereklerini, takım çalışmasını, liderlik becerilerini ve paydaş ilişkilerini burada en üst düzeyde geliştirerek kent yönetiminde ve farklı sivil toplum kuruluşlarında daha önemli görevler üstleniyorlar. Bizler de onların bu başarılarını gururla takip ediyoruz. EGİAD Genel Kurulu’nun hayırlı olması temennisiyle hepinize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Cemil Tugay: “Gençlerin yolunu açmamız lazım”

Gençlere yol açılması gerektiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Genç ruhlu olan işleri her düşündüğümüzde aklımıza EGİAD’ın gelmesi EGİAD’ın başarısıdır. Ülkemizin mutsuzluğun, karamsarlığın dağılasında en büyük umudumuz gençlerdir. Bir şeyleri değiştirme gücüne sahip, kendilerine yol açılırsa başaracaklarını kendilerinin de bildiği toplumun kısmı gençlerdir. Varlığını kabul etmeli ve onlara yol açmalıyız. Ülkenin ve şehrin gündemine taşımalı, sorunların çözümünde onların desteği olmalıdır. İçinde bulunduğumuz ortam çok kötü bu ortamda Türkiye’ye, cumhuriyete inanan gençlerin enerjisine ve bir şeyleri değiştirmesine ihtiyacımız var. Ülkemizin ve şehrimizin sosyal sermayesini güçlü tutmalıyız. Sosyal sermayesi güçlü olan toplum olmalıyız. Sosyal sorunlara önem veren kişi ve kurumlar bizim için değerli” ifadelerini kullandı.

EGİAD’ın yeni yönetim kurulu: Muhlis Kaan Özhelvacı, Arda Yılmaz, Mert Hacıraifoğlu, İlker Erdiliballı, Yağmur Yarol, Açelya Baç Uçar, Burak Güngör, Cem Elmasoğlu, Elif Kâya, Hakan Barbak, Mustafa Güres, Rahmi Özışık, Yaman Duman, Alp Çandarlı, Aslı Güven Şahin, Yağız Serter, Alp Atay, Efe Saygılı, Hasan Güler, Hüseyin Kadıoğlu, Nail Özkardeş, Özlem Talak Kara, Rebia Rezzan Özduran Gölcüklü, Remzi Uslu, Selen Günaydın, Simge Bilir Kurt.