EGOD’da ikinci Mehmet Torun dönemi

İZMİR / EKONOMİ

Bornova Belediyesi Sivil Toplum Merkezi’nde yapılan genel kurulun divan başkanlığını İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz yaparken, genel kurula önceki dönem EGOD başkanlarından olan Bornova Belediyesi geçmiş dönem Başkanı Mustafa İduğ, İsmail Kazcıoğlu, Mustafa Akkalay ve EGOD üyeleri katıldı. Yönetim kurulu faaliyetlerinin ibra edilmesi sonrasında tek liste olarak seçime giren Mehmet Torun, genel kurulun tüm oyunu alarak ikinci dönem için vize aldı.

Torun, EGOD olarak birinci döneminde yürüttükleri faaliyetlerin üzerinde bir performansla yeni dönemde çalışacaklarını söyledi. Yeni yönetimde Başkanvekili olarak Deniz Özçakırlar’ı belirlediklerini ifade eden EGOD Başkanı Torun, “Bize gösterilen bu güvene layık olmak için çalışacağız. Türkiye olarak zorlu bir süreçten geçerken otomotiv gibi son derece önemli bir sektörün sorunlarını, problemlerini ve beklentilerini merkezi ve yerel idarelere ulaştırma noktasında birçok faaliyet yürüteceğiz” diye konuştu.

EGOD 2024-2027 Yönetim Kurulu, Mehmet Torun, Deniz Özçakırlar, Erkan Uz, Ertuğ Akkalay, Berk Altınkeser’den oluştu.