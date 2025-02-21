EHKİB’den moda endüstrisinin 78 yıldızına ödül

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), 2024 yılında Türkiye’ye 1 milyar doları aşkın döviz kazandıran 73 üyesini ihracatın yıldızı olarak ödüllendirirken, 5 en eski üyesine de teşekkür ödülü verdi. Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen 2024 Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları Ödül Töreni’nde 2 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan 73 firma, bronz, gümüş, altın ve platin kategorilerinde ödül kazandı.

Platin kategorisinde Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Üniteks Tekstil Gıda Sanayi Dış Ticaret A.Ş. ödül almaya hak kazanırken, TAMİŞ Gömlek San. A.Ş., Demirışık Teks. Konf. San. A.Ş., Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Eriş Giyim Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. ve Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. en eski ve faal ihracatçı firmalar olarak teşekkür plaketi aldılar.

2024’ün dünyada yaşanan ekonomik daralma, bölgesel savaşlar ve Türkiye’deki yüksek enflasyon, döviz kurunun enflasyon oranında artmaması, artan işçilik ve hammadde fiyatları, iç pazarda daralma gibi nedenlerle zor bir yıl olduğunu dile getiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Üyesi ve EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, ana ihraç pazarları Avrupa’daki durgunluğun beklenenden uzun süreceğini, toparlanma beklentilerini 2026 başına ertelemek durumunda kaldıklarını dile getirdi.

“Kapasite kullanımı yüzde 76’ya geriledi”

Türkiye geneli hazır giyim ihracatının 2023’te 19,2 milyar dolar olduğunu hatırlatan Sertbaş, “2024 yılını yüzde 7 düşüşle 17,9 milyar dolarla kapattık. EHKİB’in 2024 yılı konfeksiyon ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 artarak 1 milyar 388 dolar seviyesinde gerçekleşti. Tüm zorluklara rağmen istediğimiz seviyede olmasa da 2024 yılında ihracatımızı korumayı başardık. Maalesef 2024’ten devam eden problemlerle yeni yıla girmiş bulunuyoruz, dış talepte bir artış olmaması, kurun enflasyonla aynı oranda artmaması, maliyetlerin yüksekliği 2025’in de kolay bir yıl olmayacağını gösteriyor. Sektörde şirket kapanmaları, işten çıkarmalar artmış vaziyette. Kapasite kullanım oranımız yüzde 76 seviyelerine gerilemiş durumda. İhracatçı üzerindeki maliyet yükünün hafifletilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

Jak Eskinazi: “Üç dev ile savaşıyoruz”

Toplanıda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi çok iyi bir yıl geçirmediklerini belirterek, “Ülkemizin üretim istihdamı emek yoğun sektöründen biriyiz ama rekabetçiliğimizi kaybettik. Yüzde 20 üzerinden kayıp gösterdik. Setörde kan kaybı devam ediyor. Üretim maliyetlerimiz yüksek, finansa erişim zor. Döviz ise hala düşük. Gelirler paralel olarak da düşük kalıyor. Sermayemiz erimek üzere. Don Kişot’ün yeldeğirmenleriyle mücadelesinde dediği gibi, üç dev ile savaşıyoruz, adaletsizlik, korku ve cehalet” dedi.

5 kategoride 78 ödül dağıtıldı

Platin Kategorisi’nde ödül alan firmalar Sun Tekstil ve Üniteks Tekstil olurken Altın Kategorisi’nde, FB Dış Ticaret, FG Tekstil, Fıratteks Tekstil, Maseksport Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Tekstil Tarım, Narkonteks Tekstil, Roteks Tekstil İhracat, Spot Tekstil, TYH Ulusl. Teks. ve Yavuzçehre Tekstil oldu.

Gümüş Kategorisi’nde ödül alan firmalar ise Beta Konfeksiyon Tekstil, BR Mağazacılık, Debb Unica Tekstil, Demirışık Teks. Konf., Egedeniz Tekstil, Era Tekstil, Eros Tekstil, Farbe Tekstil, GNT Tekstil, Gülcan Sepin Tekstil, İya Tekstil, Leana Tekstil, Meba Giyim, Medcare Sağlık Ürünleri, Mosi Tekstil, Sına Tekstil ve Konfeksiyon, Sir Hazır Giyim Tekstil, Tayra Tekstil, Yılmaz Konfeksiyon ve Zaroteks Tekstil oldu.

Bronz Kategorisi’nde ödül alan firmalar, Akçakaya Group Tekstil, Antebi Design Tekstil, Aydın SVC Tekstil, Barse Tekstil, Bartateks Tekstil, Beoteks Tekstil, Casa Tekstil, CU Tekstil, Demoteks Tekstil, Desma Moda Tekstil, Eco Tekstil, Em-Fi Tekstil, Enra Tekstil, Ertuğrul Tekstil, Fabula Tekstil, Germatürk Spor Giyim, GMC Uluslararası Deri Kimya Tekstil, Hoodie Hoo Responsible Production Tekstil, İmeks Tekstil, İnci Mobilya, JK Mağazacılık, Kiğılı, Mager Tekstil, Masculini Tekstil, MD Tekstil, Merger Tekstil, Mergü Tekstil, MGM Tekstil, Modalt Tekstil, Nasteks Tekstil, Orimpex Tekstil, Öz Simge Tekstil, Pasteks Tekstil, Roka Tekstil, Ruba Fermuar, Seyfeli Tekstil, Toy Ak Tekstil, Tuline Tekstil, Unuvar Tekstil, Version Tekstil, Yarda Tekstil ve Yototeks Tekstil oldu.

EHKİB’in ilk üyelerinden, ihracata faal olarak devam eden firmalara verilen ödülün sahipleri ise Tamiş Gömlek, Demirışık Teks., Roteks Tekstil, Eriş Giyim ve Menderes Tekstil oldu.