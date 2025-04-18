Eker: “Ülke turizmi yerelden ve yerinden yönetilmelidir”

EKONOMİ/BURSA

Dünyada yıllık ticaretin 7,7 katrilyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini, global anlamda turizm hacminin de 700 milyar dolar olduğunu ifade eden Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Eker, “Türkiye’nin turizm gelirini 60 milyar dolar olarak düşünürsek, dünya ticaretinden yaklaşık yüzde 1, turizm gelirlerinden de yaklaşık yüzde 10 pay almaktayız. Bu önemli bir rakamdır. Türkiye’de hiç bir sektör bu kadar başarılı değildir. Ayrıca turizm gelirlerimizin yüzde 90’ı net olarak ülkemize kalmaktadır” diye konuştu.

Turizmin ham maddesinin doğa, arkeoloji, tarihi eserler, kültür ve gastronomi olduğunu dile getiren Eker, “Bu değerlerimizi korumalıyız. Bir bölgede sınırsız turizm olamaz. Turizm bölgelerinde belli bir oranın üzerinde yapılaşma olamaz, aksi takdirde turizm bölgesi olmaktan çıkar, sürdürülebilir turizm yapılamaz. Bakanlıklarımızın ve turizm bölgelerindeki belediye başkanlarımızın bu konulara azami dikkat etmesi gerekli” dedi.

“Konaklama vergisi ve TGA payı ek yük oldu”

Turizmin 12 aya ve 81 ile yayılması gerektiğinin altını çizen Eker, “Turizm payının büyük bir bölümünü İstanbul ve Antalya almaktadır. Turizmin ülke geneline yayılması gerekli. Bunu sağlamak için de ülke turizmi yerelden ve yerinden yönetilmelidir. Yerelde kurulacak resmi turizm yönetim yapısı ile kamu ve özel sektör temsilcileri aynı masada toplanmalı, kararları almalı, belli bütçeler ve uzman personel ile turizmi koordine etmelidir” ifadelerini kullandı.

Sektörel sorunlara da değinen Hasan Eker, “Ülkemizde sanayiciler ve esnaf kesimine önemli teşvikler ve destekler veriliyor. Bu teşvikler ve desteklerden en az pay alan ise turizmcilerdir. Turizmcilere özel otel yatırım teşviği dışında önemli bir teşvik olmadığı gibi, ihracatçıların faydalandığı statüden de yararlanılamıyor. Ayrıca cirodan alınan yüzde 2 konaklama vergisi ve TGA payı ek yük olarak karşımıza çıkmakta. Böylesine önemli bir sektöre ve özellikle seyahat acentelerine ciddi teşvikler verilmelidir” dedi.