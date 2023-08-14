Ekimini Şakalak ile yapanın hasatta yüzü güldü

KONYA

Tarım ülkesi Türkiye’nin 4 bir yanında hububat hasadı tamamlanmak üzere. Bu yıl verimli geçen yağışlarla birlikte yüksek rekolte bekleniyor. Verimli bir hasat için doğru ekim yöntemi ve ekipman kullanımı da büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük tarım makineleri üreticilerinden Şakalak’ın ekim makineleri, en çok tercih edilen makine. Topraklara ve ürünlere yönelik AR-GE sonucu geliştirilen Şakalak marka makineler ile ekim yapan çiftçiler, hasatta pozitif farkı gördüklerini belirtti.

Bereketli bir dönem geçiriyoruz

Hasat dönemini değerlendiren Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mustafa Genç, bu yıl başta Konya Ovası olmak üzerek Türkiye’nin birçok bölgesinde mahsulün bereketli olduğunu ifade etti.

Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. olarak çiftçinin ürününü en verimli şekilde hasat etmesi için makineler geliştirdiklerinin altını çizen Genç, “Şakalak olarak hububat eken çiftçilerimizin de en fazla tercih ettiği marka olmanın gururunu yaşıyoruz. Bütün sistemimiz çiftçimizin verimli üretimine dayalı kurulu. Her makinemizi üretirken çiftçimizi düşünüyor, onların emeklerine daha fazla nasıl katkı yapabilirizi hesap ediyoruz. Bu yıl da Şakalak mibzeri kullananlar hasat sonrasında sonucu gördü ve sevincini bizle paylaştı. Rahmetin de bol olduğu ovalarımızda bütün mahsullerde bereket yaşandı. Çiftçimizin yüzü güldü. Bu verimliliğe katkı sunmaktan mutluluk duyduk” dedi.

Genç, yaptıkları saha araştırmaları neticesinde Türkiye genelinde 20 milyon tonun üzerinde hububat rekoltesi beklediklerini ifade etti.

Yeni sezon makinelerin üretim için kolları sıvadıklarını belirten Genç, hasat döneminin Türk çiftçileri için bereketli olmasını temenni ederek, yeni sezon için kolaylık diledi.