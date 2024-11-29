Ekonomideki durgunluk, sanayide de kendini hissettiriyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı Meclis Başkanı Erdem Ercan başkanlığında Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, yönetim kurulu Üyeleri ve meclis üyelerinin katılımıyla Erol Öztürk Hacıeyüpoğlu Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda Yönetim Kurulu’nun aylık faaliyetleri ile ilgili ilgili bilgi veren SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, 2024 yılının 11 ayını geride bırakırken hem ülkemizde hem de dünyada yaşanan zorlu sürecin devam ettiğini söyledi.

“Küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik gerilimler ve ülkemizdeki dinamik gelişmelerin etkisiyle şekillenen bir yılı tamamlıyoruz.” diyen Altuğ, yıl boyunca yaşanan pek çok önemli olayın, ekonomi başta olmak üzere hayatın birçok alanını derinden etkilediğini belirtti.

EYT düzenlemesiyle tetiklenip zirveye ulaşan nitelikli ve niteliksiz iş gücü teminindeki zorlukların, işletmelerin karşılaştığı en büyük sorunlardan biri olduğuna da dikkat çeken Altuğ, “Bu tablo, kapasite kullanım oranlarını düşürmüş, kişi başına düşen verimliliği ise ülke genelinde belirgin şekilde azaltmıştır. Artan finansal sıkıntılar, iş davaları, haksız haciz uygulamaları ve zorunlu istihdam politikaları firmalarımızı yıpratıyor. Özellikle emek yoğun sektörlerde, rekabet gücü her geçen gün daha fazla geriliyor. Enflasyon kaynaklı iç maliyet artışlarının, döviz kuru artışlarını ikiye katlaması da bu durumu daha karmaşık hale getiriyor.” dedi.

Dalgasız durağan düşük kur

Bir zamanlar dalgalı kurdan yakınırken, bugün “dalgasız durağan düşük kur” realitesiyle karşı karşıya olunduğunu da dile getiren Altuğ şöyle devam etti: “Eğer kur, faiz politikalarının baskısı altında enflasyon oranında artmıyorsa, ihracatçı firmalarımızın getirdiği döviz gelirlerine yönelik yeni bir mekanizma, bir destek uygulaması şarttır. Yani ihracat gelirlerinde, enflasyon ve kur farkı arasındaki makas kapatılmalı ya da bu farktan doğan kayıp, kur düzenlemeleriyle telafi edilmelidir.

Diğer taraftan yeni yatırımları hayata geçirebilmek, mevcut pazarlarımızı korumak, istihdam kapasitemizi artırmak ve ticaret hacmimizi büyütmek için işletmelerimizin uygun finansman olanaklarına erişimi büyük önem taşıyor. Özellikle ekonomimizin yapı taşlarını oluşturan KOBİ'lerimiz için daha kapsayıcı, iş gücü piyasasının dengelerini gözeten ve ihtiyaçlara göre iyi analiz edilmiş, seçici kredi modellerine ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle kamu bankalarının yüksek faiz oranları nedeniyle finansmana erişimde yaşanan sıkıntıları hafifletmek üzere farklı ürünlerle devreye girmesini bekliyoruz. Ayrıca, iç piyasayı canlandırmak için “can suyu” niteliğinde yeni teşvik ve destek paketinin hızla devreye alınması gerekli. Hükümetimizin finansmana erişim sorunlarının çözülmesi, ticaretin hareketlenmesi ve istihdamın artırılması için atacağı her adımı destekliyoruz.

Sanayi Üretim Endeksi

“Ekonomideki durgunluk, sanayide de kendini belirgin şekilde hissettiriyor.” diyen başkan Altuğ, yıllık değişimlere bakıldığında enerji sektörü ve düşük teknolojili ürünler sektörü dışındaki tüm alanlarda gerileme yaşandığının gözlemlendiğini belirtti. Bu verinin sanayi üretiminin üst üste dört aydır düşüş trendinde olduğunu ortaya koyduğunu da dile getiren Altuğ şöyle devam etti: “Alt sektörler incelendiğinde, özellikle sermaye mallarında %6,3 ve yüksek teknoloji ürünlerinde %21 oranındaki yıllık gerilemeler dikkat çekiyor. Bu kalemler, katma değerli üretimin ve geleceğe yönelik büyüme yatırımlarının temel taşlarıdır. Bu nedenle, sermaye malları ve yüksek teknoloji ürünlerindeki daralmalar, gelecek ekonomik potansiyel açısından endişe verici bir tablo çizmektedir.”