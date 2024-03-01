Elazığ’ın 2. OSB’si Teknova’da yatırımlar başlıyor

ELAZIĞ / EKONOMİ

Elazığ’ın 2’nci Organize Sanayi Bölgesi olan Teknova’da yatırımcılara verilecek 115 parsellerin tahsis belgeleri düzenlenen törenle yatırımcılarına sunuldu. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans salonunda gerektirilen programa; Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan ve sanayici yatırımcılar katıldı. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı İdris Alan, 1970 yıllarda kurulan ve 2017 yılına kadar ağır bir gelişme seyrinde olan ilk organize sanayi bölgelerinin ardından Teknova’da 6’ncı bölge Destekleriyle yatırımın daha hızlı gerçekleşeceğine inandıklarını söyledi. Teknova OSB’de 293 parselden 115’ini tahsis edildiğini söyleyen İdris Alan, “Elazığ’ın kalkınması ve gelişmesi sadece turizm, eğitim ve sağlık alanlarıyla birlikte değil en çok da sanayi yatırımlarıyla mümkündür. Bizlerdeki bu birlik ve beraberlik olduğu sürece şehrimizin yatırım hızını kimse kesemez. Teknova’nın hayata geçmesinde yoğun emek ve mesaisi olan vali, milletvekilleri, belediye başkanı ile kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

3 bin 286 kişiye istihdam sağlayacak

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, şehrin yöneticileri olarak ortak hayallelerinin kalkınmış güçlü bir şehir olduğunu ifade ederek sözlerine başladı. Yoğun bir emek ve mesai ile kurulan Teknova OSB’nin kent adına çok kıymetli bir kazanım alanı olacağını belirten Şerifoğulları, “Burada toplamda 3 bin 286 kişiye istihdam kapısı olacak. Elazığ olarak, şehrin yöneticileriyle, Odalarıyla, STK’larıyla kısaca tüm katmanlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde hareket edersek bugün olduğu gibi günün sonunda kazanan Elazığ olacaktır. Bugüne kadar daima Elazığ’ımızın menfaatine olan her platformda yerimizi aldık, her türlü desteği sağladık. Bundan sonra da aynı duruşumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz, şehrimize değer katmak için daima bir ve beraber olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“6. Bölge teşvikleri artık ilçeleri de kapsayacak”

Elazığ’ın 6 bölge teşvik sistemine dahil edilmesinin ardından 1. Organize Sanayi Bölgesi’ne çok büyük bir yatırım teveccüh olduğunu bu sebeple 2. OSB’ye ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Elazığ Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, şöyle konuştu: “2024 yılında da hızlı tempoyla çalışarak 2024 yılı sonuna kadar Teknova OSB'nin altyapı işlerini tamamlamayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle tahsis edilen ve Teknova’ya komşu alanda yeni küçük sanayi sitesi de kuracağız. Bununla birlikte yine aynı bölgede Besi OSB’nin de yar alması şehrimiz adına ciddi bir kazanım yaratacak. Elazığ'da 6 bölge teşvikleri yalnızca merkez OSB’leri değil artık Elazığ'ın ilçelerini de kapsıyor. Bununla birlikte Kovancılar, Palu ve Karakoçan ilçelerine yapılacak Karma OSB ihtiyacı doğdu. İlgili yasal mevzuatların hazırlıklarına başladık. Şehrimize kısa bir süre içinde 3. OSB’ye de kavuşacaktır.”