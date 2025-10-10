  1. Ekonomim
Elfatek, MAKTEK Konya Fuarı’nda insansız ve otonom üretim çözümlerini tanıtarak sanayicilerin ilgisini çekmeyi hedefliyor.

Elfatek, MAKTEK Konya Fuarı’nda insansız teknolojilerini tanıttı
MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya Ticaret Odası – Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen MAKTEK Konya Fuarı, Türkiye sanayisinin önde gelen firmalarını bir araya getirdi. Elfatek, fuarda talaşlı üretim ve seri üretimde kullanılacak insansız teknolojilerini sektör profesyonelleriyle buluşturdu.

Elfatek Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Düzgün, fuarın ilk gününü beklenen yoğunlukta görmediklerini belirterek, “Yurt içinden ilgi sınırlıydı, yurt dışından gelen ziyaretçi kitlesi çok azdı. Ancak insansız üretim ve otonom çözümlerimizi göstermek açısından fuar önemli bir platform” dedi.

Düzgün, firmalarının 6-7 yıldır üzerinde çalıştığı Akiba Otonom Teknolojileri ile 100 kilodan 1,5 tona kadar yük taşıyabilen insansız çözümler sunduklarını söyledi. “Ana kontrol kartını, batarya yönetim sistemini ve yapay zekâ yazılımını tamamen kendimiz üretiyoruz. Böylece üretimde insan gücüne bağımlılığı azaltıyor ve verimliliği artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Elfatek’in fuardaki hedefinin sanayicilere insansız üretim çözümlerini tanıtmak olduğunu belirten Düzgün, “Önümüzdeki yıllarda iş gücü sıkıntısı artacak ve insansız teknolojilere talep yükselecek. Bu nedenle fuarlar, hem firmamız hem de sanayi için kritik bir deneyim ve tanıtım fırsatı sunuyor” dedi.

