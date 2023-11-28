Elitaş: Kayseri Şeker göğsümüzü kabartıyor

KAYSERİ / EKONOMİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk ile birlikte ziyaret eden Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, fabrika yönetimi ve çalışanlarıyla yemekte buluştu. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’ı makamında ziyaret eden Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte fabrika yemekhanesinde çalışanlarla bir araya geldi. Ziyarette konuşan Elitaş, “Türkiye’nin en büyük şeker fabrikası konumuna ulaşan Kayseri Şeker, göğsümüzü kabartıyor” dedi.

Elitaş ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Genel Başkan Vekilim, 2011 yılından beri göstermiş olduğunuz yakın ilgiden samimiyetten ve destekten dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Kayseri'nin gururu, değeri bu güzide kuruluşa sahip çıkmak için uğraşıyorsunuz. Çiftçimizi, çalışanımızı seviyorsunuz. Sorunlarına çözüm bulma konusunda bize yardımcı oluyorsunuz. Kampanyamız son hızı ve son verimliliği ile devam ediyor. Bu güne kadar yaklaşık 1 milyon 980 bin ton 3 fabrikamızda pancar işlendi ve 295 bin ton şeker üretimi gerçekleşti. Kampanya sonu itibariyle aşağı yukarı 530 bin tonun üzerinde bir şeker üretimi gerçekleşecek. Bu sene verimlilik oldukça yüksek onun için bu verimliliğinde sonucu olarak 2020 yılında yaşadığımız tarihi zirveyi üretimdeki zirveyi bu sene daha fazlasıyla geçeceğimizi ümit ediyoruz. Aslında 2023 yılı Kayseri Şeker açısından zirveler yılı. Bu sene en fazla pancar ekildi, arkasından Kayseri Şeker hissesi borsaya açıldı, arkasından kotamız geldi, arkasından çalışanlarımıza en yüksek zammı gerçekleştirme imkânı oldu. Bu zirveler peş peşe yaşandı ve bunlar bizim gurur kaynağımız. Kayseri Şeker, Kayseri'nin gururu olmakla birlikte aynı zamanda sektörün temel direği sektörü ayakta tutan en önemli kuruluş” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise, şehrin markaları bulunduğunu ve Kayseri Şeker Fabrikası’nın da çok çok önemli bir marka olduğunu vurgulayarak, “Merhum Menderes’i demokrasi şehidi olarak nitelendirirler ama bizim için gurur kaynağı, demokrasi şehidi gerçekten rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onun zamanında açılmış olan ve şehrimiz için her zaman gururumuz olan bir kuruluşumuz şeker fabrikamız” diye konuştu.

Fabrika çalışanlarıyla birlikte öğle yemeği yiyen, Ak Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş burada yaptığı konuşmasında Kayseri Şeker’in başarılarına dikkat çekerek, “Bizim göğsümüzü Türkiye’de kabartan, şu anda Türkiye’nin en büyük şeker fabrikası olma konumuna getiren siz değerli işçi kardeşlerimiz ve yönetim kurulu üyeleri ile beraber olmak hakikaten beni gururlandırdı. Kayseri Şeker, başarılarıyla dikkatleri çekiyor. Çiftçilerin sahibi olduğu örnek bir özelleştirmeyi gerçekleştiren bir müessese haline geldi. 475 bin ton şeker kotasına sahip Kayseri Şeker’in, şeker ailesinin çiftçisiyle, çalışanıyla, yöneticisiyle son derece önemli bir kuruluşumuz. Biz bu çiftçi kuruluşumuza her zaman destek olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Yönetimini tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.