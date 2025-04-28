Elma bahçesinde fare istilasına kedi çözümü

Eray ŞEN/ADANA

Tarım ve hayvancılık sektörlerinde yatırımlarıyla tanınan Ali Baba Çiftliği, son yıllarda Niğde’nin Çamardı ilçesinde 3 bin dekar meyve bahçesi kurdu. Erik, kayısı ve elma başta olmak üzere çeşitli meyvelerin yetiştirildiği bahçelerin bir bölümünde fidanlar hasat edilecek seviyeye geldi ve ürünler ağırlıklı olarak dış pazarlara gönderilmeye başlandı. Ancak geçen yıl ortaya çıkan fare istilası bahçelerde ciddi zarara yol açtı. Sorunun çözümü için farelerin doğal düşmanı kedilere başvuruldu.

Ali Baba Çiftliği Genel Koordinatörü Yunus Çıracı bahçelerde yaşadıkları sorunu ve buldukları çözümü EKONOMİ Gazetesi’ne anlattı. Geçen yıl fare yüzünden 12 bin taneye yakın elma fidanı kaybettiklerini açıklayan Çıracı, “Bunlar Çamardı’daki yeni bahçemizde yeni diktiğimiz fidanlardı. Yaklaşık 30 dönümlük bir alan zarar gördü. Toplam dikili alan 100 dönüme yakındı, yüzde 30’unu fareler yedi” dedi.

Sorunun maddi boyutunu değerlendiren Çıracı, “Fareler bir yaşındaki fidanlarımızı yedi. Bir fidanın maliyetinin 50, dikim parası 10 lira, gübreleme bakım gibi giderleri eklersek bir fidanın zararı en az 150 lira. Fidan 1.5 yaşına geldiği zaman yetiştirme masrafları artar, bunun hesabını yapmak için ürün kaybını da hesaplamak lazım” diye konuştu.

Haşere ile mücadelenin zorluğuna dikkat çeken Çıracı, “Mücadelenin bütün bölgede yapılması lazım. Aksı halde kendi işletmenizde yapılan mücadele yeterli olmayabilir. Çevredeki diğer arazilerde haşereler çoğalır. Kavimler göçü gibi, sen durmadan kendi arazinde mücadele edersin ama arkadan binlercesi gelir” ifadesini kullandı.

Sorunla mücadele için ciddi bir ilaçlama yaptıklarını ve istilacı farelerin sayısını belirli bir seviyeye düşürdüklerini anlatan Çıraca, “İlaçla mücadeleyi bitirdik ve popülasyonu kontrol altına aldığımızı düşünüyoruz. Popülasyonun artmaması, stabil kalması için de kediyi devreye soktuk. Başlangıçta 40 kedi temin ettik ancak ilk hedefimiz bunu 300’e çıkarmak, çünkü bin 200 dönümlük bir araziden bahsediyoruz” bilgisini verdi.

Kediler hayatından memnun

Çıracı, fare mücadelesinde kullandıkları kedilerin doğal ortamına kavuştukları için daha iyi bir hayat yaşadıklarını vurgulayarak, “Kedilere yuvalarını da yaptık, barınma ve korunmalarını sağlıyoruz. Sağlıklı olmaları için gerekli ilaçlamalarını ve koruyucu hekimlik uygulamalarını da yapıyoruz. Kediler şu anda çok mutlu, hiçbir eksikleri yok. Hayvanların itlaf edilmesi yerine bu şekilde kullanılması daha uygun olabilir” diye konuştu.