EMD İzmir Şubesi kurucularından Aytaç Sefiloğlu’nun anısı ‘Aytaç Abla’ ile yaşayacak

İZMİR / EKONOMİ

Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi’nin koordinasyonunda, Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) desteğiyle yayımlanan Gazeteci Saadet Erciyas ve Hüseyin Erciyas’ın derlediği ‘Aytaç Abla’ kitabının imza günü ve söyleşisi; aile bireylerini, gazetecileri ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirdi. Katılımcılar, Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi kurucularından Aytaç Sefiloğlu'yla ilgili anılarını paylaştı.

Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan "Aytaç Abla" kitabının Aytaç Sefiloğlu’nun anısına yaşatmak adına, meslektaşları, dostları ve ailesinden 103 ismin kaleme aldığı anılarla hazırlandığını hatırlattı. Demircan, “Bu kitabın amacı, sadece bir gazeteciyi anmak değil, aynı zamanda yeni nesil gazetecilere ve medya çalışanlarına ilham vermek. Çünkü Aytaç Sefiloğlu, gazeteciliğin sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi olduğunu gösteren özel insanlardan biriydi” ifadelerini kullandı.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Gappi, Aytaç Sefiloğlu’nun vefatının üstünden geçen 25 yıla rağmen dostları tarafından anılmasının çok kıymetli olduğunu aktardı. Gappi, Aytaç Sefiloğlu’nun gazetecilik mesleğinde dürüstlüğün sembolü olduğunu ifade etti.

Aytaç Sefiloğlu'nun yaşama veda edişinin 25’inci yılında yayımlanan kitabın satışından elde edilecek gelir ise Ege Bölgesi Sanayi Odası Vakfı’ndan burs alan ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine aktarılacak.