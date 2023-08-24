Enerji dünyası, EİF ile Gaziantep’te buluşacak

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nden düzenlenecek fuar öncesi Domino Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Murat Dilek, EKONOMİ Gazetesi Gaziantep Bölge Temsilciğini ziyaret ederek, Bölge Temsilcisi Nihat Düzgün’e fuar ve sektöre ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

15 yıldır İstanbul’da düzenlenen fuarı bu yıl ilk defa İstanbul dışında Gaziantep’te düzenleyeceklerini söyleyen Dilek, bölgenin üretim üssü Gaziantep ve bölgedeki yatırımcıları bira araya getirerek güneş enerji yatırımlarını artırmak istediklerini kaydetti. Dilek, güneş enerji panelleri üreticileri, kablo, bakım-onarım, temizlik, finans gibi sektörün birçok paydaşının bulunduğu 300’e yakın firmanın fuara katılacağını belirterek, “Yatırımcılarımız 3 gün boyunca bir araya gelmiş olacak. Fuarımızda büyük bir kongre gerçekleştireceğiz. Sektörün önemli aktörlerini burada ağırlayacağız. Sektörün geleceğini, yeni teknolojileri, finansman konusunu konuşacağız. 3 gün boyunca enerji dolu bir organizasyon olacak. Yatırımcılarımızı, iş insanlarımızı, çiftçileri güneş enerjisini teknolojilerini görmeleri için fuarımıza davet ediyoruz” dedi.

“40-45 bin MW’lık GES kuracak çatımız var”

İspanya, Almanya ve Çin’den firmaların fuara katılım sağlayacağını kaydeden Dilek, daha birçok ülkeden gelecek firma ve yatırımcılarla Gaziantep iş dünyası arasında çeşitli işbirliği ve yatırım ortamı doğacağını da dile getirdi. Türkiye’nin GES kurulu gücünün 10 bin MW’ı aştığını da paylaşan Dilek, “Çatı yatırımlarında ciddi potansiyelimiz var. 1 milyon 600 bin metrekare çatı alanımız var. Yaklaşık 40-45 bin MW’lık kurulabilir çatımız var. Finansmana erişimden dolayı yatırımlar şu anda biraz yavaş ilerliyor. Yatırımcı, yatırımlara hazır. Sadece düzgün bir saha bekliyor” ifadelerini kullandı.