“Enflasyon muhasebesi herkes için bir zorunluluktur”

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Müşterek Komiteler Toplantısı ile Eylül Ayı Meclis Toplantısı Oda Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Toplantıda iş dünyasının içinde bulunduğu durumu komiteler aracılığı ile yakından takip ettiklerini belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Firmalarımızın yaşadıkları sorunları çözüme kavuşturmak ve işletmelerimizi geleceğe hazırlamak her dönemde olduğu gibi bu dönemde de en önemli önceliğimizdir. Bugüne kadar üretimi, istihdamı ve ihracatı destekleyen taleplerimizle birlikte ticaret hayatını, günümüz koşullarına göre düzenleyen pek çok talebimiz karşılık buldu. Son dönemde de özellikle kira ve kat mülkiyeti uyuşmazlıklarında zorunlu ara buluculuk dönemini başlattık. Komitelerimizin talepleri doğrultusunda yapmış olduğumuz girişimlerle, özellikle gayrimenkul ve ikinci el araç satışlarında sahte ilanlarla yapılan dolandırıcılıklar ve spekülatif fiyat artış karşı yetki belgesi zorunluluğu getirildi. Diğer taraftan yüksek oranlı enflasyon şirketlerimizin bilançolarında önemli değişikliklere sebep olmuştur. Ülkemizin dengeli sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedeflerinde kritik öneme sahip olan ihracatçılarımız için reeskont kredisinin kullanım limitleri 1,5 milyar Türk Lirası’ndan 3 milyar Türk lirasına yükseltiliyor. İhracat dövizlerinin bozdurulma zorunluluğunu kademeli olarak kaldırması yine taleplerimiz arasındaydı. Ayrıca kur korumalı mevduatlarda dönüşüm yükümlülüğünün azaltılması ve çıkış stratejisinin önceden açıklanması konusunda da işletmelerimizin önemli beklentileri olduğunu biliyoruz. Her iki alanda da iş dünyamızın talepleri doğrultusunda önemli adımlar atıldı. Kredi hacminin genişletilmesi ve kredi garanti fonu kanallarının sektörel bazda etkin bir şekilde kullanılması da yine reel sektörümüzün beklentileri arasında” dedi.

“Finansmana erişim ortak sorun halini aldı”

Son dönemde enerji ve iş gücü maliyetlerinin ciddi bir artış gösterdiğinin altını çizen Burkay, “Birçok firmamız bu artışları fiyatlarına tam olarak yansıtamadı. İhracatçılarımız için 11 bankayla yapılan vadesiz kredi protokolü ve KOBİ’ler için limitin yükseltilmesi gibi adımlara rağmen finansmana erişim konusunda yaşanan sıkıntılar neredeyse tüm komitelerimizin dile getirdiği ortak sorun olmaya hala devam ediyor. Ayrıca enflasyon muhasebesi artık bütün işletmelerimiz için zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, enflasyon kur makasının daraltılması, enflasyon faiz dengesinin sağlanması en önemli beklentilerimiz arasında yer alıyor. Kalkınma hedeflerimizin temelini oluşturan nitelikli üretimin desteklenmesi, işletmelerimizin finansmanı erişimlerinin sağlanması, yeşil ve dijital dönüşüme yönelik atılacak güçlü adımlar da ekonomimizi daha sürdürülebilir ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşturacaktır. Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla uygulandığı iş dünyamızın üretim ve yatırım ihtiyaçlarının gözetildiği, girişimcilik ekosisteminin geliştirildiği istihdam piyasasının ve ihracatçı firmalarımızın desteklendiği bir ekonomi modelinin başarıya ulaşacağını da yürekten inanıyoruz. Bu zor zamanlarda umut bizi ayakta tutan ve yeniden yükselmemizi sağlayan en önemli güçtür” diye konuştu.