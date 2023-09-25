“Enflasyonun düşürülmesi için atılması gereken adımlarda gecikildi”

EKONOMİ (BURSA) - Pandemi sonrası beklenen enflasyonun düşürülmesi için atılması gereken adımlarda gecikildiğini kaydeden BUSİAD Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, “Özellikle geçen dönem uygulanan ekonomik model, sorunlara çare olmak yerine ekonomik yangını alevlendirmiştir. Faizi düşürme yaklaşımının, bizim gerçeklerimize uymadığı görülmüş ve yanlıştan dönülmüş olması, bizleri memnun etmiştir. Ancak geçen dönemin bizlere yüklediği bedel çok ağır olmuştur” dedi. Seçim döneminde popülist bir yaklaşımla işgücü ücretlerinin enflasyonu tırmandıracak şekilde artırıldığına dikkati çeken Türkay, ücretlerdeki artışın maliyetleri ve fiyatları yukarı çektiğini, gelir dağılımını olumsuz etkileyen bu durumla birlikte ülkenin önemli bir bölümünün asgari ücretli çalışır hale geldiğini söyledi.

Enflasyondaki artışa rağmen döviz kurundaki artışın aynı oranda olmamasının da ihracatı olumsuz etkilediğine işaret eden Ergun Hadi Türkay, özellikle tekstil sektörünün en fazla etkilenen sektör olduğunu dile getirdi. “Bursalı sanayici ve iş insanları olarak ülkemizin gelişmesine dün de bugün de yarın da katkı yapmaya hazırız” diyen Türkay, sözlerini şöyle sürdürdü; “Tek isteğimiz, demokrasi, hukuk ve özgürlükleri yaşayan, ekonominin gerçekleriyle hareket eden bir anlayıştır. Bunların yerine getirilmesi halinde yayından fırlayan bir ok gibi Türkiye’nin hedefe kilitlendiği aşikardır. Karar vericilerden isteğimiz, ihracatı kolaylaştıracak, finansmana ulaşacak ve iş barışını sağlayacak düzenlemeleri yerine getirmeleridir.”

“Kuralsız, rant anlayışıyla sanayileşmeye karşıyız”

Liyakat sorunu ve yurtdışına giden gençlerin sayısında yaşanan artışın kendilerini tedirgin ettiğini vurgulayan Türkay, eğitim sisteminin çağın ve ekonominin gerçeklerine uyarlanması gerektiğini belirtti. Üretimde sürdürülebilirlik için dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümün sağlanması için gerekli adımların atılması gerektiğinin de altını çizen Ergun Hadi Türkay, “Bunların hayata geçmesi halinde katma değeri yüksek verimli üretim yapan ve orta gelir tuzağından kurtulmuş bir ülkede yaşamak mümkündür” diye konuştu. Kamuoyu ile paylaştıkları Bursa Vizyonu’nu da hatırlatan Türkay, “Sanayi, Tarım ve Turizmle Gelişen Bursa çalışmasının Bursa’da önemli bir yaraya merhem olacağına inanıyoruz. Kuralsız, rant anlayışıyla sanayileşme değil, katma değerli, dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümü gerçekleştirmiş bir sanayinin mümkün olduğunu biliyoruz ve bunu destekliyoruz. Bursa’nın tarım potansiyelinin stratejik bir önemde olduğunu biliyoruz. Yarınımızı kaybetmemek için bunun arkasında durmaya devam ediyoruz. Bursa turizminin de hak ettiği yerde olmadığını biliyoruz. Paydaşlarımıza bu alanda gelişmemiz için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz” değerlendirmesini yaptı.