Enkaz Atıkları Yatırıma Dönüşüyor: 100 Milyon TL’lik Dev Tesis Hizmete Alındı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Karacasu Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi hizmete başladı. Deprem sonrası yıkılan veya kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirilen yapıların enkazları, titizlikle bu tesise taşınarak ayrıştırılıyor. Beton, demir, asfalt ve diğer malzemeler özel sistemlerle ayrılarak geri dönüşüm sürecine kazandırılıyor.

6 Şubat depremlerinin ardından yaraların sarılması ve şehrin yeniden ayağa kaldırılması için başlattığı seferberliği durmaksızın sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sadece yeni Kahramanmaraş’ı inşa etmekle kalmıyor, aynı zamanda depremin izlerini sürdürülebilir projelerle siliyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından 100 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Karacasu Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi, hem çevresel duyarlılığı hem de ekonomik katkısıyla örnek bir projeye dönüştü.

Günlük 4 Bin Ton Enkaz Ayrıştırılıyor

Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu bölgesinde kurulan tesis, günlük 4 bin ton enkaz atığını ayrıştırma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Deprem sonrası yıkılan veya kontrollü olarak yıkımı gerçekleştirilen yapıların enkazları, titizlikle bu tesise taşınarak ayrıştırılıyor. Beton, demir, asfalt ve diğer malzemeler özel sistemlerle ayrılarak geri dönüşüm sürecine kazandırılıyor.

Altyapı ve Yol Projelerinde Kullanılıyor

Tesisin en önemli katkılarından biri de ayrıştırılan malzemelerin yeniden kullanılması. Elde edilen geri dönüşüm malzemeleri, şehir genelinde yürütülen altyapı, yol yapım ve onarım projelerinde kullanılıyor. Böylece hem maliyetler düşürülüyor hem de doğal kaynakların tüketimi azaltılıyor.

Sıfır Atık Hedefiyle Uyumlu

Tesis, çevre dostu yaklaşımıyla “Sıfır Atık” hedefi doğrultusunda da önemli bir rol üstleniyor. Deprem sonrası ortaya çıkan milyonlarca tonluk enkazın doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlayan tesis, aynı zamanda karbon ayak izinin azaltılmasına da katkı sunuyor.

Yeni Kahramanmaraş’a Sürdürülebilir Katkı

Enkaz Atıkları Ayrıştırma Tesisi, Kahramanmaraş’ın yeniden yapılanma sürecinde sadece geçici bir çözüm değil, uzun vadeli çevresel ve ekonomik faydalar sağlayan kalıcı bir yatırım olarak öne çıkıyor. Şehrin sürdürülebilir geleceğine katkı sunan tesis, deprem bölgesinde benzer projelere de ilham veriyor.