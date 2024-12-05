EOSB'nin Dijital Dönüşüm Merkezi Projesi'ne TİSK'ten ödül

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından başlatılan ve son yıllarda “Ortak Yarınlar” adıyla sürdürülen sosyal sorumluluk projeleri ödül programında 2024 yılı sonuçları açıklandı. Jüri değerlendirmesi ve halk oylamasıyla belirlenen kazanan projelere ödüller, Ankara’da düzenlenen törenle takdim edildi. Çalışma Hayatının Geleceği temasıyla gerçekleştirilen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve çok sayıda davetli katıldı. Eskişehir OSB'nin ödülünü Yeşil Birim Yöneticisi ve Proje Sorumlusu Suzan Önpeker teslim aldı.

Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, geçtiğimiz yıl Üretim ve Beceri Odaklı Kadın Sosyal Gelişim Atölyesi (KASGA) Projesi ile ödül kazandıklarını, bu yıl ise Dijital Dönüşüm Merkezi Projesi ile ikinci kez ödül almaktan gurur duyduklarını ifade etti. Küpeli, “Geçtiğimiz yıl KASGA Projesi ile elde ettiğimiz başarı, bu yıl Dijital Dönüşüm Merkezi Projesi ile bir kez daha taçlandı. Eskişehir OSB olarak dijitalleşme, inovasyon ve sürdürülebilir gelişim odaklı çalışmalarımızın böyle anlamlı bir ödülle takdir edilmesi, doğru yolda ilerlediğimizin en büyük göstergesi. Dijital Dönüşüm Merkezi Projesi, bölgemizdeki sanayi kuruluşlarına dijitalleşme süreçlerinde rehberlik ederek rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Bu başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, projeye inanan ve destek veren BEBKA’ya ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Eskişehir OSB olarak ülkemizin sanayisine değer katmaya, teknoloji ve inovasyonun öncüsü olmaya kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

Bu projenin Türkiye’de bir OSB içerisinde bu kapsamda ve ölçekte gerçekleştirilen ilk uygulama olduğunu vurgulayan Küpeli, “BEBKA’nın desteğiyle 24 ayda tamamladığımız projemiz, aynı zamanda yerli ve milli üretimi teşvik etmesiyle de büyük bir öneme sahiptir. Bu projemiz ile sanayi kuruluşlarımızın dijitalleşme süreçlerine katkı sunarak maliyet etkinliği ve verimlilik artışı sağlamayı da planlıyoruz. Projemiz sayesinde, veri analitiği ve nesnelerin interneti uygulamaları ile üretim süreçlerinde önemli iyileştirmeler elde ettik. Bir kez daha projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.