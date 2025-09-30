ERİAD’ın iki büyük projesi engellemelerle karşı karşıya

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ERİAD), kente iki büyük yatırım kazandırmak için yürüttüğü projelerde engelleme girişimleriyle karşılaştığını açıkladı. ERİAD Başkanı Rüştü Şentuna, hem Kızılinler Termal Turizm Tesisi hem de hava kampüsü çalışmalarında karşılaştıkları tavırların kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Yaklaşık 20 yıldır gündemde olan ancak bir türlü hayata geçirilemeyen Kızılinler Termal Turizm Bölgesi’nde resmi sürecin başladığını hatırlatan Şentuna, bu konuda tüm siyasi partilerden ve kamuoyundan destek gördüklerini belirtti. Şentuna, süreci şöyle anlattı: “Bildiğiniz üzere yaklaşık 20 yıldır konuşulan ancak hiçbir somut adım atılmayan Kızılinler Termal Turizm Bölgesini ele aldık. Şehrin yıllar süren termal tesis merkezi hasretine son vermek amacıyla Ekim 2023’te başlattığımız girişimlerde artık sonuca geldik. Projemiz için iktidar ve muhalefet vekillerimizden, belediye başkanlarımızdan, il başkanlarımızdan, halkımızdan ve basınımızdan büyük destek gördük. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ile ilgili bakanlığa giderek resmi sürecin başladığını kamuoyuna ilan ettik. 29 Ekim 2025 tarihinde de tesisimizin temelini atmayı planlıyoruz.”

Hava kampüsü için çalışmalar sürüyor

Eskişehir’in “havacılık kenti” kimliğini güçlendirmek amacıyla bir hava kampüsü projesi üzerinde de çalıştıklarını kaydeden Şentuna, projede, bölgesel uçuşlardan hava taksiye, yangın söndürme uçaklarından insansız hava araçlarına kadar birçok faaliyetin yer alacağını açıkladı. Şentuna, “Ülkemizde ilkler arasında yer alacak bir hava kampüsünün Eskişehir’e çok yakışacağına inanıyoruz. Bölgesel uçuşlara, hava taksiye, hava ambulans hizmetlerine, yangın söndürme uçaklarına ve İHA-SİHA üretimine ev sahipliği yapacak bir tesis olacak. İçinde eğitim birimleri de yer alacak. Halkımızın da katılımıyla projeyi olgunlaştırıyoruz” diye konuştu.

“Engellemeler bizi derinden üzdü”

Projelerin kamu yararına hazırlandığını vurgulayan Rüştü Şentuna, bazı çevrelerden gelen engelleme girişimlerine tepki gösterdi. Bu projeleri hiçbir maddi beklenti içinde olmadan, tamamen şehre değer katmak için hayata geçirmek istediklerinin altını çizen Şentuna, “Ancak ne yazık ki son dönemde bazı engelleme girişimleriyle karşılaştık. Projelere karşı olmadığını söyleyen bir iş insanı, sadece yerinin değişmesi gerektiğini ifade etti. Bu tavır bizleri derinden üzmüştür. Şehre kazandıracağımız bu yatırımları, kişisel çıkarların ötesinde ortak bir gelecek için düşündük” dedi.

“Projeler şehrin malı olacak”

Projelerin yalnızca derneğin değil, tüm kentin sahiplenmesi gereken yatırımlar olduğunu dile getiren Şentuna, “Biz bu projeleri şehrin malı olarak gördük. Termal projemizin ismini dahi halkımızdan talep ettik. Eğer başka yatırımcılar gelir ve talip olmak isterse, çalışmalarımızı aktararak projelerin hayata geçmesi için tüm desteğimizi vereceğiz. Burada hiçbir ticari beklenti yok. Bizim tek isteğimiz, Eskişehir’in potansiyelini açığa çıkaracak projelerin engellenmeden hayata geçmesi” ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan çıkacak karar beklenecek

Projelerin geleceği konusunda son sözün bakanlıkta olduğunu belirterek, olası tüm senaryolara hazırlıklı olduklarını söyleyen Rüştü Şentuna, “20 yıl önce Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle termal turizm bölgesi ilan edilen bu alan, yine bir kararnameyle değiştirilebilir. Bakanlık projeye devam edilmesini isterse, kaldığımız yerden sürdüreceğiz. Eğer başka bir alan önerilirse, bu durumda da olası engellemeleri göz önüne alarak kabul etmeyeceğimizi şimdiden ilan ediyoruz. Projenin iptali halinde dahi yargı yoluna gitmeyeceğiz, bu sürecin muhakemesini hemşehrilerimizin takdirine bırakacağız” diye konuştu.