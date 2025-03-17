Ermaş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan: "Üretimde kalite ve hızı teknolojiyle artırıyoruz"

MUĞLA / EKONOMİ

Ermaş Madencilik, 1985’te Muğla’nın Ula ilçesinde küçük bir atölyede başladığı yolcuğuna bugün sektörün önde gelen firmalarından biri olarak devam ediyor. 3 mermer fabrikası, 4 mermer ocağı ve 500’ün üzerindeki çalışanıyla doğal taş sektöründe güçlü bir konumda yer alan firma, geçtiğimiz yıl üretim kapasitelerini arttırarak önemli bir büyüme elde etti. Mevcut tesislerine yaptıkları teknolojik yatırımlar ve verimliliği artıran otomasyon sistemleri sayesinde de daha hızlı ve kaliteli üretim yapma imkanı buldu.

İhracat pazarlarındaki genişlemenin devam ettiğini ve çevre dostu üretim süreçleriyle ileri teknoloji yatırımları yaparak sektördeki liderliklerini pekiştirdiklerini ifade eden Ermaş Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, bu yıl üretim kapasitelerini artırmayı ve daha fazla pazara açılmayı hedeflediklerini dile getirdi.

2024’ün Ermaş açısından oldukça verimli bir yıl olduğunu söyleyen Ercan, “Üretim kapasitemizi artırarak, özellikle ihracatta önemli bir büyüme sağladık. Yurt içi ve yurt dışından daha fazla talep alarak, üretimde verimliliği artırdık. 2025 için beklentilerimiz oldukça yüksek. Üretim kapasitemizi daha da artırmayı ve ihracatımızı daha geniş coğrafyalara yaymayı planlıyoruz. Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Asya pazarlarında daha fazla pay almayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir üretim ve çevre dostu projelere yatırım yaparak, bu alandaki liderliğimizi de pekiştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Son dönemde özellikle Ar-Ge’ye ve üretim altyapılarına önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Ercan, “Bu yatırımların temel amacı, teknolojik yetkinliklerimizi artırarak ürün kalitesini iyileştirmek ve müşteri taleplerine daha hızlı cevap verebilmekti. Bunun yanı sıra, sürdürülebilirlik odaklı projelerimize de yatırım yapmaya devam ediyoruz. 2024’te devreye aldığımız iki yeni print hattımız, son dönemdeki en önemli yatırımlarımızdan” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde yatırımlarına devam edeceklerini söyleyen Ercan, “Özellikle dijital dönüşüm süreçlerimizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Bunun için yeni yazılım ve otomasyon sistemlerine yatırım yapacağız. Ayrıca, çevre dostu üretim teknolojileri ve yenilenebilir enerji çözümlerine odaklanarak maliyetleri ve çevresel etkimizi azaltmayı hedefliyoruz. Fabrikalarımızın çatılarından güneş enerjisi santralleri (GES) bulunuyor. Ayrıca Muğla ve İzmir’de iki arazi GES projemizi de yakın zamanda devreye alacağız. Kullandığımız enerjinin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan elde ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yeni markamız Kreate’yi kuruyoruz”

2017’de Coante, 2024’te Arteo markasını hayata geçirdiklerini hatırlatan Mustafa Ercan, bu sene içerisinde Krearte markasını oluşturmayı planladıklarını ifade etti. Bunların Ermaş’ın tecrübesi, kalitesi ve güvencesiyle sektöre kazandırılan yenilikçi markalar olduğunu söyleyen Ercan, “Krearte, Coante’nin yıllardır kazandığı tecrübe, yüksek kalite ve güvenilirlik anlayışıyla sektöre kazandırılacak yeni bir marka olacak. Ermaş’ın güçlü temelleri üzerine inşa edilen Coante’nin yeni yatırımı olan Krearte, yenilikçi ve farklı çözümleriyle pazarda dikkat çekecek. Her bir adımda, Ermaş’ın sektördeki deneyimi ve güvenilirliğiyle kaliteyi ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sektöre değer katmayı hedefliyoruz” dedi.