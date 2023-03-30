ESAC, Eskişehir’in küresel pazardan aldığı payı artırmayı hedefliyor  

ESKİŞEHİR - Eskişehir’de 2011 yılında kurulan ESAC’ın havacılık sektörünün olmazsa olmazlarından kalite, sistem ve teknolojik altyapı açısından kentte yer alan firmaların geliştirilmesini hedeflediğini söyleyen ESAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr. Mahmut F. Akşit, ekosistemlerinde yer alan birçok firmanın küresel havacılık ve savunma sanayiye hizmet eden birer şirket haline dönüşmelerini sağladıklarını açıkladı. Üye sayılarının her geçen gün arttığına dikkat çeken Akşit, Eskişehir’i dünya havacılık sektöründe ismi anılır bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

“Türkiye'nin önde gelen havacılık merkezlerinden biri"



Eskişehir’in Türk havacılık ve savunma sanayisinde büyük öneme sahip olduğuna değinen Akşit, “Bu yönde ilk adımlar, 1926 yılında kurulan ve bugün “1. Hava İkmal Bakım Merkezi” adıyla faaliyetlerine devam eden merkezin kurulmasıyla atılmıştır. Türk Hava Kuvvetlerimizin önemli havacılık merkezlerinden olan bu tesisin kurulumundan sonra geçen seneler içerisinde şehrimizde bu sektöre ürün ve hizmet sunan birçok farklı şirket kurulmuştur. Savunma ve havacılık sanayisi şirketleri, sayısı 3’e ulaşan üniversitelerimiz ve şehrimizde bu alanda yetişen insan gücü ile birlikte Eskişehir, Türkiye’nin en önemli havacılık merkezlerinden biri konumundadır” diye konuştu.



ESAC üyesi firmaların ağırlıklı olarak; yapısal parçalar, talaşlı imalat, torna, freze, hassas motor parçaları, aviyonik sistemler, tasarım, danışmanlık ve kesici takımlar konularında hizmet verdiği bilgisini paylaşan Akşit, “Üyelerimiz hem dünya havacılığına hem de ülkemizde geliştirilen millî projelerimize önemli imalat katkıları sağlıyor. Kümelenme şirketlerimiz için BEBKA desteği ile kurduğumuz bir eğitim ve kalite denetim merkezimiz var. Bu merkez özellikle KOBİ ölçekli üyelerimize havacılık sektöründe olmazsa olmaz olan kalite ve hassas ölçüm konularında destek veriyor” dedi.

Aselsan’la iş birliği protokolü imzalandı

Avrupa Havacılık Kümeleri Ortaklığı (EACP) üyesi olduklarını aktaran Mahmut F. Akşit, EACP organizasyonu çerçevesinde geçtiğimiz yıl düzenlenen “Speed-Match Uluslararası İkili İş Görüşmeleri Programı” kapsamında üyelerinin Avrupa’da faaliyet gösteren havacılık firmaları ile B2B işbirliği görüşmeleri gerçekleştirmesini sağladıklarını söyledi. Savunma sanayi ekosistemi içinde kümelenmelerin önemli bir yer tuttuğuna değinen Akşit, ESAC olarak IDEF 2021’de Aselsan’la millîleştirme ve kaynak bulma konularında yürütecekleri faaliyetlere ilişkin bir iş birliği protokolü imzaladıklarını ifade etti.

2013’ten beri Genel Müdür olarak görev aldığı TEI’nin de kümelenmeye önemli destekleri olduğunu açıklayan Akşit, şu bilgileri verdi: “TEI olarak toplam iş hacmimizin hatırı sayılır miktarını yıllardan beri şehrimizde yer alan diğer yan sanayi firmalarıyla paylaşıyor, birçok temel imalat aşamasını iş birliği ile tamamlıyoruz. Çalışma yaptığımız tüm firmalarımızı yalnızca birer tedarikçi olarak değil aynı zamanda birer paydaş olarak görüyor; tecrübemizi onlarla paylaşıyor, verimliliklerini artırabilecek çalışmalar yürütüyoruz. Millî motor projelerimizde kullandığımız alt sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesinde de yine şehrimizdeki firmalarla iş birliği yapıyoruz.”

“Üyelerimiz için eğitim programları düzenliyoruz”



Kümelenme üyelerinin sektöre yönelik çeşitli teşvik projeleri kapsamında bilgilendirilmelerini de sağladıklarının altını çizen Akşit, aynı zamanda hem teknik hem idari alanlarda yararlanabilecekleri eğitim programları organize ettiklerini belirtti. Firmaların yurt dışı pazarlara daha rahat açılmalarını sağlayabilecek pazarlama çalışmalarına destek vermeye devam ettiklerini belirten Akşit,

“Firmalarımızın küresel havacılık ve savunma sanayisi sektörleri içerisinde kalıcı birer ihracatçı olmalarına giden meşakkatli yolda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Hem şehrimizin hem de ülkemizin ekonomik ve stratejik hedeflerinin gerçekleşmesinde iş birliği halinde çalışmanın ve firmalarımızın ortak noktalarda birleşerek beraber hareket etmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kümelenmemize üye ve ekosistemimiz içinde yer alan tüm firmalarımızın ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak başarılı çalışmalar içinde yer alacaklarına inanıyorum” diye konuştu.