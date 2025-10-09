ESBAŞ, üçüncü kez Avrupa’nın en iyi işverenleri arasında

İZMİR / EKONOMİ

Great Place To Work (GPTW), 21 ülkeden 100 organizasyonun değerlendirildiği listeyi, Avrupa genelinde 1,5 milyondan fazla çalışanın geri bildirimine dayanarak hazırladı. Bu yıl Türkiye’den yalnızca dört şirket Avrupa’nın en iyi işverenleri arasında yer alırken, ESBAŞ üçüncü kez bu prestijli listeye giren sayılı Türk şirketlerinden biri oldu. ESBAŞ, 500 ve üzeri çalışanı bulunan organizasyonların değerlendirildiği “Büyük Ölçekli Şirketler” kategorisinde Türkiye’den Magna Seating ve Assistt firmaları ile listeye girerken, Organik Kimya firması da KOBİ kategorisinde listede yer aldı.

“ESBAŞ kültüründe seviye kaybetmek yok”

ESBAŞ’ın daha önceki yıllarda da GPTW Fortune Avrupa’nın En İyi 100 İşvereni listesinde yer aldığını hatırlatan ESBAŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO’su Dr. Faruk Güler, bu yıl aldıkları ödülle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Güven, katılım ve adalet temelinde şekillenen kurum kültürümüzle uluslararası organizasyon tarafından üçüncü kez Avrupa’nın en iyi şirketleri arasında gösterilmiş olmamızın gururunu yaşadık. Kurumsallaşmada mükemmellik yolculuğuna çıktığımızdan bu yana aldığımız bu güzel ödüller başarımızı taçlandırıyor ve bizleri gururlandırıyor. GPTW’nin Avrupa’daki binlerce şirketi değerlendirerek hazırladığı bu listeye giren 100 şirketten biri olmak büyük bir başarı. Listeye ülkemizden sadece 4 firmanın girebildiğini dikkate aldığımızda şirketimizin elde ettiği başarının büyüklüğü daha net görülecektir. Bu başarı, mükemmellik yolculuğunda çıtayı çıkardığımız yeni seviyeyi belirledi. Hep daha iyisini hedefleyen ESBAŞ kültüründe seviye kaybetmek yok. Çalışanlarımızla oluşturduğumuz güçlü bağ bizlere çok daha büyük başarılar kazandıracaktır. Bu gurur, sadece bir liste başarısı değil; her gün birlikte çalıştığımız, fikirlerine değer verdiğimiz, gelişimlerine yatırım yaptığımız tüm ESBAŞ’lıların başarısıdır. Çalışanlarımızın güvenini kazanmak ve bu güveni sürdürülebilir kılmak, en büyük önceliğimiz olmaya devam edecektir.”

“Listedeki firmalar güven temelli liderliğin güçlü temsilcileri”

Great Place To Work Türkiye CEO’su Eyüp Toprak da ödüllerle ilgili yaptığı açıklamada, Avrupa’nın En İyi İşverenleri listesine girmenin yalnızca finansal başarılarla değil; çalışanların değer gördüğü, kapsayıcı ve güvene dayalı bir iş yeri kültürüyle mümkün olduğunu belirterek, “Türkiye’den şirketlerin bu listede yer alması, kurumlarımızın kültürel dönüşüm yolculuğunda önemli bir eşiği geçtiğini gösteriyor. ESBAŞ gibi kurumlar, güven temelli liderliğin ülkemizdeki güçlü örneklerini dünyaya tanıtıyor” diye konuştu.