ESBEM, yeni meslek dallarını bünyesine katacak

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Eskişehir OSB Müdürlüğü ve ESBEM Sınav ve Belgelendirme Merkezi A.Ş.’nin iş birliği ile düzenlenen “Mesleki Yeterlilik Kurumu Çalışmaları, Mesleklerin Belgelendirilmesinin Önemi ve Şirketlerin Yasal Yükümlükleri" konulu konferansta, sanayi kuruluşlarının mesleki yeterlilik konusundaki yasal yükümlülükleri ve belgelendirme süreçlerinin önemi ele alındı.

Eğitim ve istihdam ilişkisini güçlendirmek ve nitelikli işgücünün belgelendirilmesini sağlamak konularında bilgilerin verildiği konferansın açılış konuşmasını yapan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, göreve geldikleri dönemde Eskişehir’de sanayicilere hizmet verebilecek bir sınav ve belgelendirme merkezinin bulunmadığını belirtti. Küpeli, “Sanayicilerimiz bu hizmet için Konya, Bursa, Ankara gibi şehirleri tercih etmek zorunda kalıyordu. 2021 yılında sanayicilerimize en iyi hizmeti sunmak amacıyla kurduğumuz ESBEM ile, alanında uzman ve profesyonel kadromuzla sadece Eskişehir’e değil, çevre illerin yanı sıra tüm Türkiye’ye hizmet veriyoruz. Hızlı, net, MYK kurallarına bağlı, şeffaf ve sonuç odaklı çalışma modelimizle sanayicilerimizin güvenini kazandık” diye konuştu.

ESBEM’in kar amacı gütmeyen bir şirket olduğuna vurgu yapan Küpeli, “2024 yılı sonu itibarıyla yetkinliğe sahip olduğumuz 16 alanda sanayimizin belgelendirme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana toplam 2 bin 600 kişiyi belgelendirdik. Önümüzdeki dönemde yeni yatırımlarla sanayimizin ihtiyaç duyduğu yeni meslek dallarını da bünyemize katmak için çalışmalarımız sürecek” dedi.

MYK belgeli istihdam oranı yüzde 79

Konferansta söz alan MYK Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise, teknolojinin hızla geliştiği bir çağda nitelikli iş gücünün büyük önem taşıdığını belirterek, kurum olarak mesleklerin uluslararası standartlara yükselmesi için çalıştıklarını ve 6 dilde belge düzenlediklerini ifade etti. 204 meslekte mesleki yeterlilik belgesi verildiğini aktaran İlhan, “MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslek sayısı 204’e çıkarıldı. Bugüne kadar ise 2 milyon 900 kişi mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı” diye konuştu. Eskişehir’de iyi bir insan kaynağı yönetimi ve iş gücünün söz konusu olduğunu aktaran İlhan, MYK belgeli istihdam oranın yüzde 79 olduğuna vurgu yaptı. MYK belgesinin yalnızca iş verimliliğini artırmakla kalmadığını, aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliğini, çevre sağlığını, karbon ayak izinin azaltılmasını ve karbon dönüşümünü desteklediğini dile getiren İlhan, dünyanın beceri temelli bir eğitime geçtiğini, MYK olarak bu anlayışı desteklediklerini söyledi.

Eskişehir’de 35 bin belge düzenlendi

MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mustafa Özgen ise yaptığı sunumda verimli ve kaliteli üretim için mesleki yeterlilik belgesinin önemine dikkati çekti. Sunumunda ülke geneli ve Eskişehir’de yürütülen çalışmalara değinen Özgen, 276 yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluş tarafından 23 sektörde toplam 428 meslekte 2,9 milyon MYK mesleki yeterlilik belgesi düzenlendiğini, Eskişehir’de ise çeşitli kuruluşun 12 bin 714 sınav yaptığını, 35 bin 321 belge düzenlendiğini aktardı. Belge zorunluluğuna ilişkin denetimlerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince yürütüldüğünü dile getiren Özgen, belgesiz çalışan her kişi için işveren ya da işveren vekiline her belgesiz çalışan için 4972 TL idari para cezası verildiğini belirtti.

MYK Uluslararası İlişkiler ve AB Dairesi Başkanlığından Emine Akyel ise yaptığı sunumda Europass ve uluslararası sertifikasyon sistemleri hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Yapılan sunumların ardından soru-cevap bölümü ile etkinlik tamamlandı. Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ve MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mustafa Özgen daha sonra ESBEM A.Ş. ve MEGEM A.Ş. merkezlerini ziyaret ederek, buralarda yürütülen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldılar.