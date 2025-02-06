ESİAD Üye Beklenti Anketi’ne göre yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 37.5

İZMİR / EKONOMİ

Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (ESİAD) yedinci kez gerçekleştirdiği “Türkiye Ekonomisine İlişkin Üye Beklenti Anketi” sonuçlarına göre, sanayici ve iş insanları 2025’te ekonomiyi en çok etkileyecek unsurun jeopolitik riskler olacağını düşünürken iş insanlarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 37.5, dolar kuru tahmini ise 44.47 olarak şekillendi. Ayrıca İzmir’de öncelik verilmesi gereken ilk konunun geçen yıl olduğu gibi şehir içi ulaşım olduğunu ifade etti. 2. çevreyolu da listenin ikinci sırasında yer aldı.

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, “Sadece para politikası yeterli değil. Maliye politikalarında da düzenlemelere gidilmesini, yapısal reformlara ağırlık verilmesini bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin ekonomik görünümü, küresel ticaret ve iş dünyasının karşılaşabileceği riskler üzerine değerlendirmelerde bulunan Zorlu, “2024 yılını, yakın coğrafyamızdaki krizlerin, savaşların ve küresel siyasi güç çekişmelerinin gölgesinde tamamladık. Önümüzdeki döneme dair küresel düzeyde cevap bekleyen pek çok soru var. Ülkemizde yeni ekonomi yönetimiyle birlikte devreye giren politikalarla olumlu gelişmeler yaşanmaya başladı. 2025 yılında atılacak adımlar çok önemli. Sadece para politikalarının yeterli olmadığını, maliye politikalarında da düzenlemelere gidilmesini, yapısal reformlara ağırlık verilmesini bekliyoruz. Ülkemiz ekonomisinin darboğazdan çıkış yoluna girebilmesinin temel unsurları ise hukukun üstünlüğü, tarafsız ve güvenilir kurumlar, öngörülebilir ekonomi politikaları. Yeniden inşa süreçleri ve ekonomik fırsatlar, Türkiye için olumlu bir dönüşüm sağlayabilir. İşgücünün yetenek yönetimi ve eğitim sisteminin dönüşümü, Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak” dedi.

En büyük sorun jeopolitik riskler

ESİAD üyeleri önümüzdeki dönemde iş dünyasını bekleyen en büyük riskin “jeopolitik riskler” olduğunu belirtirken, bu alandaki sıralama finansmana erişim, kurlardaki belirsizlik, yüksek faiz, öngörülebilirlik, ticaret savaşları şeklinde devam etti. Ankete katılanlar, öncelik verilmesi gereken konuları ise “Ekonomik istikrar, hukukun üstünlüğü, öngörülebilirlik ve finansmana erişim” olarak sıraladı. Ankete göre, iş dünyasının yatırım kararını etkileyen en önemli konunun maliyetlerdeki artış ve bunun piyasaya yansıtılamaması olduğu görüldü. Finansmana erişim, kurlardaki belirsizlik, teşvikler ve vergi sistemleri de yatırım kararını etkileyen diğer unsurlar oldu.

Enflasyon tahmini: yüzde 37.5

Anket katılımcılarının 2025 yılı enflasyon beklentisi ise TÜFE’de yüzde 37.5, ÜFE’de yüzde 33.4 şeklinde gerçekleşti. Katılımcıların 2025 yılı sonundaki dolar beklentisi 44.47 TL olurken, euronun da 2025 yılı sonunda 47.42 TL’ye yükseleceği tahmin edildi. İş dünyasının 2025 yılında kısa vadeli kredi faiz beklentisi yüzde 39.2’yi buldu. İşsizlik oranını yüzde 11.2 bekleyen ESİAD üyelerinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) tahmini de yüzde 3.1 oldu.

İZMİR (EKONOMİ) 06.02.2025 İCD/DG R