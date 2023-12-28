Eskayem, yeni yatırımlarla üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor

ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 2009 yılında gıda geri dönüşüm üzerine faaliyetlerine başlayan Eskayem; Eti, Uno, Altınmarka, Fritolay, Elvan, Peyman, Pepsico, Detay Çikolata, Kahve Dünyası ve Barry Callebaut başta olmak üzere Türkiye’nin önde gelen gıda markalarının üretim fazlası ve deneme ürünlerinin geri kazanımını yaparak büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı besi yemi hammaddesi haline dönüştürüyor. Bisküvi kırığı adını verdikleri bu ürünün alternatif ürün olarak pazara girerek daha önemli hale geldiğini belirten Eskayem Yönetim Kurulu Başkanı Derin Kanatlı, ayrıca saf halde temin ettikleri yulaf kavuzu ve buğday kırığının da ürün gamları arasında yer aldığını söyledi.

Yüksek enerjili ürünleriyle hayvanlarda et ve süt verimini artırıyor

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 13 bin metrekaresi kapalı 20 bin metrekarelik alanda 100 kişiye istihdam sağladıklarını aktaran Kanatlı, yıllık 60 bin ton kapasiteyle üretim yaptıklarını aktardı. 3 ayrı depoda ürünlerini sağlıklı bir şekilde muhafaza ettiklerini anlatan Kanatlı, “Ciromuzda en önemli payı alan bisküvi kırığı ürünümüz, bisküvi, kek, çikolata gibi şekerleme endüstrisinden elde edilen mamullerin yanı sıra cips, kuruyemiş, unlu mamul çeşitleri, kraker, makarna gibi muhtelif gıdaların harmanlanmasıyla elde ediliyor. Bu ürünlerin tamamı yüksek enerjili olduğu için bilinçli oranlarda kullanılması halinde özellikle büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda et ve süt veriminin artmasına katkı sağlamaktadır” diye konuştu.

Doğal içeriği ve besin değeri ile ülke çapında değer gören diğer ürünleri buğday kırığının nişasta ve protein açısından zengin bir besin maddesi olduğuna dikkat çeken Kanatlı, bu hammaddenin Ege ve Marmara bölgesi başta olmak üzere besicilik yapan çiftliklerin yanı sıra yem fabrikaları tarafından da yoğun olarak kullanıldığı bilgisini paylaştı. Bir diğer ürünleri yulaf kavuzunun ise samana muadil olarak, besin değeri samana göre daha yüksek olan kaba hayvan yemleri için kıymetli bir alternatif olduğunu vurgulayan Kanatlı, “Yulaf kavuzu yüksek selüloz içerdiği için özellikle küçükbaş hayvanların beslenmesinde önemli bir besin kaynağıdır. Aynı zamanda büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi üretimi yapan fabrikalar da ürünü yem rasyonlarında kullanabilmektedir. Eskayem olarak benzer yabancı menşeli ürünlerin ülkeye ithalatını kısıtlayarak cari açığa pozitif katkı sağlıyoruz” dedi.

İlerleyen dönemde Eskişehir OSB’deki 25 bin metrekarelik arazi üzerine kurulu 18 bin metrekaresi kapalı yeni bir üretim tesisine taşınacakları bilgisini paylaşan Kanatlı, “Son teknolojiyi bünyesinde barındıracak olan bu yatırımımızla hem ürün portföyümüzü hem de üretim kapasitemizi artırarak, ürün kalitemizle iç pazarın ilk akla gelen tedarikçisi konumuna yükselmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Gerek Türkiye’de gerekse küresel ölçekte tarım ve hayvancılığın ne kadar kritik sektörler olduğunun son dönemde anlaşıldığına dikkat çeken Derin Kanatlı, sözlerine şöyle devam etti: “Tarım ve hayvancılık alanında gerçekleştirilen geri dönüşüm çalışmaları, karbon salınımını azaltan ve yeşil dönüşüme katkı sağlayan yapısıyla son derece önem arz etmektedir. Eskayem bu vizyon çerçevesinde, çevre ve tüketim bilinci yüksek bireylerin ve kurumların desteğiyle, önümüzdeki yıllarda büyümeyi ve sektörün gelişmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.”

İç pazarda hizmet ağını genişletecek

Gıda geri dönüşümü alanında Eskişehir’de faaliyet gösteren ilk ve tek firma olduklarını belirten Derin Kanatlı, “Kalitesiyle öne çıkan ürünlerimiz Türkiye çapında talep görüyor. 2022 ve 2023 yılında Ege, Marmara, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgesi başta olmak üzere ülkemizin büyük bir kısmına hizmet verdik. Önümüzdeki yıl bu lokasyonlara Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’ni de ekleyerek hizmet ağımızı genişletmeyi hedefliyoruz. Ürünlerimizi sağlıklı dağıtım ağımızla müşterilerimize sorunsuz bir şekilde ulaştırarak ciromuzu artırmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.