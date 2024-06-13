Eskim Kimya, yeni tesisiyle ihracat pazarlarını genişletecek

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen boya, vernik, jelkot ve poliester reçine üreticilerinden Eskim Kimya, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 60 bin metrekarelik alana yeni bir üretim tesisi yatırımına başladı.

Üretim kapasitelerini artırmak ve yurtdışında yeni pazarlara ulaşmak adına yeni bir üretim tesisi kuracaklarını vurgulayan Eskim Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Kani Tezgören, “Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde 60 bin metrekarelik alana yeni bir fabrika kurmak için çalışmalara başladık. Bu tesis ile yurtiçi ve yurtdışı satış hacmimizi artırmanın yanı sıra ihracat pazarımızı daha da genişletmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Boya, vernik, jelkot, poliester reçine ve Polimax markası altında oto macun üretimi yaparak çeşitli sanayi gruplarına hizmet veren Eskim Kimya, yurtdışındaki atılımlarını da sürdürüyor. 1975 yılında Yılmaz Tezgören tarafından kurulan firma, Türkiye’nin ithalatını azaltıp ihracatını artıran üretim vizyonuyla büyümesini sürdürerek ‘Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2023’ listesinde 650’nci sıraya yerleşti. 4 kıtada 75 ülkeye ihracat yapan şirket, yeni yatırımlarının devreye girmesiyle birlikte ihracat pazarlarını daha da genişletecek.

"Üretimimizin yüzde 75’ini dört kıtaya ihraç ediyoruz"

İhracatta sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ederek, ülkemize ve sektöre katma değer sağlamayı amaçladıklarını belirten Eskim Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Kani Tezgören, üretimlerinin yüzde 75’ini Avrupa, Orta Asya, Afrika ve Amerika’ya ihraç ettiklerini söyledi. Ar-Ge ve inovasyona büyük önem verdiklerini açıklayan Tezgören, geçtiğimiz yıl Ar-Ge bölümlerini yeniden yapılandırarak hem ekipmanlarını modernize ettiklerini hem de kadrolarını genişlettiklerini aktardı.

Çevreye duyarlı ürün geliştirecek

Son beş yıllık periyod içerisinde mevcut üretim tesislerinde hali hazırda kullanılan ekipmanlarının modernize edilmesi, yeni üretim hattı oluşturarak kapasitenin arttırılması ve otomasyon sistemlerine geçiş yatırımları yaptıklarını dile getiren Tezgören, “Eskim ailesi olarak çevreyi koruma konusunda çok hassasız. Çalışma arkadaşlarımızda bu bilinci yerleştirmek için şirket içi farkındalık eğitimleri düzenliyoruz. Ayrıca üretim tesislerimizde oluşan tüm kimyasal atıkların Avrupa Birliği standartlarında ve mevzuat hükümlerine uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlıyoruz. Karbon ayak izini azaltacak projeler üzerinde de çalışıyoruz. Bunun yanı sıra çevreye duyarlı ürün geliştirme konusunda Ar-Ge bölümümüzde önemli projeler yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.