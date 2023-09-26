Eskim, sürdürülebilir büyüme hedefliyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yapılan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” araştırmasında 639.’unculuğa yerleşen Eskim Kimya, 4 kıtada 75 ülkeye ihracat yapıyor. Firma, ihracatta sürdürülebilir büyümeyi hedefine aldığını duyurdu.

Temelleri 1975 yılında Yılmaz Tezgören tarafından atılan Eskim Kimya, çeşitli sektörlere yönelik boya, vernik, jelkot, poliester reçine ile Polimax markası altında oto macun üretimi yapıyor. Kuruldukları günden bu yana boya sektöründe ortaya çıkan yeni teknolojileri ve gelişmeleri anlık olarak takip ettiklerini belirten Eskim Kimya Genel Müdürü Fikret Teke, tüm proseslerini güncelleme başarısı göstererek günümüzde sektörün önemli karar alıcılarından birisi olarak faaliyetlerini başarılı bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Fikret Teke, “Şirketimizde, Ar-Ge bölümünde görevli, alanında uzman ekip arkadaşlarımız vasıtasıyla yurtiçi ve yurtdışı sektörel gelişmeler ve akademik çalışmalar anlık olarak izlenmekte, sahada görevli teknik uzmanlığa sahip ekip arkadaşlarımız ile birlikte de ürün kullanıcılarının talepleri raporlanmaktadır. Şirket içi değerlendirme süreçlerinin ardından yatırım ve/veya özel çalışma gerektiren alanlara ilişkin değerlendirme raporlarının yönetim kuruluna sunulması sonrası gerekli görevlendirmeler yapılarak iyileştirme çalışmaları başlatılmaktadır” diye konuştu.

Bu yıl Ar-Ge bölümlerini yeniden yapılandırarak hâlihazırda devam eden projelerin yanı sıra yeni alanlara yönelmek üzere hem kullandıkları ekipmanları modernize ettiklerini hem de kadrolarını genişlettiklerini açıklayan Teke, üniversiteler ile iletişim ağı oluşturup sanayi-üniversite işbirliği ile ilgili projeler yürüterek yakın gelecekte sektöre değer katacak yeni projeler geliştireceklerini aktardı.

Yönetim kurulu tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda ihracata odaklandıklarının altını çizen Teke, “Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yapılan Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçısı Araştırması’nda 2021 yılında 906’ncı olarak yer almakta iken, 2022 yılında sıralamada 639’uncu sıraya yükseldik. Şirketimizin ihracat ağı bugün itibarıyla 75 ülkeye ulaştı. Bu sayı her geçen gün artarak devam etmektedir. Orta vadede yeni yatırımlarımızın devreye alınması ile birlikte gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı satış hacmimizi artırmayı planlıyoruz. Bizim için öncelikli hedef; ihracatta sürdürülebilir büyüme gerçekleştirerek ülkemize ve sektöre katma değer üretmektir” ifadelerini kullandı.

Yeni fabrika yatırımını gündeme aldı

Son beş yıllık periyod içerisinde mevcut üretim tesislerinde hali hazırda kullanılan üretim ekipmanlarının modernize edilmesi, yeni üretim hattı oluşturarak kapasitenin arttırılması ve otomasyon sistemlerine geçiş yatırımları yaptıklarını vurgulayan Fikret Teke, “Firmamız için her zaman öncelikli olan çalışan sağlığı ve güvenliği alanında uluslararası standartlara uygun iyileştirmeler de yapıyoruz. Bunun yanı sıra yönetim kurulu tarafından belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde mevcut üretim tesislerimize ilave olarak 60 dönüm üzerine kurulu yeni bir üretim tesisi yatırımına yönelik çalışmalara da başladık” dedi.