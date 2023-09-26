'Az parayla milyarlık projeler yapıyoruz'

TALİP ÖZTÜRK/GAZİANTEP

Son yıllarda milyar TL’lik projeleri kısa sürede tamamlamasıyla adından söz ettiren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, projeler ve finansmanda sürdürülebilirliği makamında ağırladığı EKONOMİ Gazetesi Gaziantep ekibine anlattı. Tahmazoğlu, geçtiğimiz yıl 400 milyon TL’lik yatırımla, kent trafiğini rahatlatan 3 Katlı Yeşilvadi Köprülü Kavşağı 5 ay gibi kısa sürede tamamlayarak hizmete açtıklarını söyledi. Kent ve Şahinbey’in sürekli büyüdüğünü, bu doğrultuda da ihtiyaçların arttığını anlatan Tahmazoğlu, ihtiyaçları karşılayacak projeler hayata geçirdiklerini belirtti. Şehir içi bağlantı yollarının yanı sıra şimdi de kent merkezinde trafiğe nefes aldıracak tünel projesinde son aşamaya geçtiklerini paylaşan Tahmazoğlu, “2 bin 500 metrelik bir tünel açıyoruz. Bağlantı yollarıyla birlikte 4 kilometre. Tüneli açmak kolay değil. Üzerinde evler de olduğu için çok hassas davranıyoruz. İğneyle kuyu kazıyoruz. Her patlatma öncesi kontroller yaparak ilerliyoruz. Eziyetli ve zaman alan bir iş. Tüneli 8 ayda tamamlayacağız. Dört ayrı koldan 7/24 çalışıyoruz. 1 milyar liraya mal oldu ama bugün ihale edilse en az 2 milyar TL’lik bir proje olacak” dedi.

“Tüm projeleri öz kaynaklarımızla yapıyoruz”

Tüm projelerini belediyenin kaynaklarıyla, bir lira bile kredi kullanmadan gerçekleştirdiklerini söyleyen Tahmazoğlu, sürdürülebilir finansmana ilişkin şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımız da “Tahmazoğlu bu kadar parayı nereden buluyorsun” diye sormuştu. Göreve geldiğimiz günden beri kaynak üretiyoruz. Belediyede asla israf etmiyoruz. Paramızda bereket var. Faiz, kredi kullanmıyoruz. Lüzumsuz 1 lira bile harcamıyoruz. Yaptığımız işleri de peşin parayla yapıyoruz. Başkasının 2 liraya yaptığı işi biz 1 liraya yapıyoruz. Az parayla çok iş yapıyoruz. Mesela hak edişleri gününde ödemeyip zamana yayarsanız müteahhitler de ihalede ona göre teklif veriyor. Şahinbey, büyüyor ve gelişiyor. Yeni bir mahalle daha kurduk. Göreve geldiğimiz günden bugüne de 13 yeni mahalle kurduk. Bu mahallelerde şu an yaklaşık 500 bin kişilik nüfus yaşıyor.”

“25 Aralık’ta 4 proje de hizmete açılacak”

Gaziantep’in Düşman İşgalinden Kurtuluş’unun 102. yılı olan 25 Aralık’ta 4 dev eseri kente kazandırmaya hazırlandıklarını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Şahinbey Millet Kütüphanesini hızla tamamlayama çalışıyoruz. 40 bin metrekarelik bir proje. En az 3 bin kişi ders çalışabilecek. Tüm üniversite ve kütüphanelerle dijital bağlantısı var. Hem basılı hem de dijital kaynaklar mevcut olacak. Her yaş grubuna yarı bölümler var. İşitme ve görme engelliler için ayrı bölümler yapıldı. Onların okuyabileceği, faydalanabileceği alanlar var. Herkese açık olacak. Tüm ikramlar, internet belediyemiz tarafından karşılanacak. Yeter ki gençlerimiz gelip ders çalışsın. Bu da 1 milyar TL’lik proje. Bugünkü değeri de 2 milyar TL. 3. olarak yarım kalan bir camii inşaatımız vardı. Onu da tamamlıyoruz. Aynı anda 17 bin kişi, külliye ile birlikte 34 bin kişinin namaz kılabileceği bir cami olacak. Onu da 25 Aralık’a yetiştirmeye çalışıyoruz. 80 dönüm alan üzerine Geleneksel Sporlar Merkezi yapıyoruz. Bitmek üzere olan bir proje. 25 Aralık’ta hizmete açacağız” diye konuştu.