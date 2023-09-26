KASKİ, 3 yeni GES için start verdi

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

KASKİ Genel Müdürlüğü, daha önce Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin hemen yanı başında 81 bin 698 metrekare alanda kurulu Güneş Enerji Santrali’ni hayata geçirmişti. Gücü 6 bin 500 kWp/h, üretim kapasitesi 5 bin kWe/h olan ve yılda 11 milyon kWe elektrik üreten bu tesis sayesinde yılda 30 milyon TL tasarruf sağlayan KASKİ, yenilenebilir enerji üretimi için yatırımlara devam ediyor.

İhtiyaç duyduğu elektrik enerjisinin önemli bir kısmını kendi tesislerinden karşılamayı hedefleyen KASKİ, Hacılar İlçesi Karpuzsekisi, Kocasinan İlçesi Yenidoğan Mahallesi ve İncesu İlçesi Tahirini Mahallesi’nde 3 yeni Güneş Enerji Santrali projesini işletmeye almak için çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili EKONOMİ’ye verdiği bilgilerde, GES ve diğer yenilenebilir enerji yatırımlarını hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, “Sahip olduğumuz tüm mekânlarda bu gibi tesislerin sayısını arttırarak üretim yapmak için planlama yapıyoruz. Bulduğumuz tüm noktaları üretim yelpazemizin içerisine almak için çaba sarf ediyoruz. Bir süre önce Kayseri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin hemen yanı başında 81 bin 698 metrekarelik alanda işletmeye aldığımız ve yılda yaklaşık 11 milyon kWe elektrik üreterek 30 milyon TL tasarruf sağladığımız GES’in ardından yeni tesisler için de çalışmalarımız sürüyor. Bu kapsamda imalat çalışmaları devam eden Karpuzsekisi GES’ini yılsonunda işletmeye almayı planlıyoruz. Diğer yandan Yenidoğan GES ve Tahirini GES için ise projelendirme çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Büyükkılıç, yıllık üretim kapasitesi 1 milyon 650 bin kWh olan Karpuzsekisi GES sayesinde yılda 4 milyon 290 bin TL, yıllık üretim kapasitesi 18 milyon 700 bin kWh olan Yenidoğan GES sayesinde yılda 48 milyon 620 bin TL, yıllık üretim kapasitesi 220 bin kWh olan Tahirini GES sayesinde ise yılda 550 bin TL kazanç sağlayacaklarını belirtti.