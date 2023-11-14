Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden ikinci GES yatırımı

ESKİŞEHİR

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Güneş Enerjisi Santrali (GES) çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada “Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevreci projelerini sürdürüyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığımızın Gülpınar mahallemizde 18 Kasım 2019 tarihinde 20.000 metrekare alana kurmuş olduğu 999 kWe üretim kapasiteli Güneş Enerji Santrali ile bugüne kadar 5.238.188 kwh enerji üretmiştir. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 15.500 m2 alana kurulu 714 kWe üretim kapasitesine sahip 2. Güneş Enerjisi Santralimizin yapımına başlanılmış olup, belediyemize ait yenilenebilir kaynaklardan üretilen enerji kapasitemiz arttırılmaktadır” ifadelerine yer verildi.