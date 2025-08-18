Eskişehir madencilerinden Metin Çekiç’e tam destek

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

İstanbul Maden İhracatçı Birlikleri (İMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Madencilik Kümesi Yönetim Kurulu Başkanı olan Çekiç, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanlığı için çıktığı yolda Eskişehirli meslektaşlarının güvenini kazandı. Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş , sektörün geleceğine yönelik vizyonu, uluslararası pazar tecrübesi ve birlik olmayı, ortak akıl üretmeyi,sorunlara birlikte çözüm üretmeye inanması nedeniyle Metin Çekiç’in yanında olduklarını açıkladı. Kesikbaş; “Metin Çekiç, 35 yıllık sektör deneyimi ve 58 ülkeye ulaşan ihracat başarısıyla sadece kendi firmasını değil, tüm madencilik sektörünü temsil eden güçlü bir liderdir. Yeni pazarlar, finansa erişim, ihracatçılar ve katma değerli üretim gibi stratejik konulardaki kararlılığı, sektörümüzün geleceği için umut verici. Biz Eskişehir madencileri olarak, bu vizyona tam destek veriyoruz.”

Metin Çekiç ise yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Eskişehir, maden sektörümüzün en değerli merkezlerinden biri. Buradaki üretim gücü, iş disiplini ve ihracat potansiyeli, ülkemizin maden ihracatında önemli bir yere sahip. Eskişehirli madenci dostlarımızın desteği bana güç verdi. Birlikte, sektörümüzü daha ileriye taşıyacak adımları atacağız.”

Sektörün tüm paydaşlarını kapsayan, şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla yola çıktığını aktaran Metin Çekiç, başkanlık sürecinde bölgesel iş birliklerini artırmayı, ihracat pazarlarını çeşitlendirmeyi , ihracatçıların problemlerini Ankara nezdinde daha güçlü taşımayı ve madencilikte sürdürülebilir üretim modellerini hayata geçirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.