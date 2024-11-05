Eskişehir OSB Başkanı Küpeli: Eskişehir’i ihracat üssü haline getirmeyi hedefliyoruz

ESKİŞEHİR

İhracatta gösterilen bu başarının, Eskişehir sanayisinin dinamizmini ve katma değerli üretim konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Dünya pazarında rekabet gücümüzü her geçen gün artırıyor ve ihracatta yeni rekorlara imza atıyoruz. Ara vermeden üretmeye devam eden sanayicilerimizin katkılarıyla, ülkemizin yeni ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Belirledikleri ihracat hedeflerine ulaşmak adına sanayicilerin yenilikçi ve sürdürülebilir üretim yöntemlerine yönelmeleri gerektiğini vurgulayan Nadir Küpeli, “Eskişehir’in, geçtiğimiz yıl ihracat rakamı 4,3 milyar dolara ulaşmıştı. Bu yıl sonu itibariyle 4,5 milyar doları geçeceğiz. Yıllık ihracatımızın 2,2 milyar dolardan fazlası Eskişehir OSB’deki firmalarımız tarafından gerçekleştirildi. Havacılık sanayimizin yıllık ihracat tutarı 436 milyon dolara ulaşmış olup, sektörde üretim yapan firma sayısı 60’ı geçmiştir. Sektörün cirosu ise 1 milyar dolara ulaşmış durumda” ifadelerini kullandı. Yüksek teknolojinin en önemli dallarından biri olan savunma ve havacılık sanayi ürünleri ihracatında Eskişehir’in Ankara ve İstanbul’dan sonra yüzde 20’lik payla üçüncü sırada yer aldığı bilgisini paylaşan Küpeli, sözlerine şöyle devam etti: “Beyaz eşya sanayimizin ihracatı ise 1 milyar doları geçmiş durumda. Eskişehir’in toplam ihracatı içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 15’tir. 2030 yılında bu rakamı yüzde 20’ye çıkarmayı hedeflemekteyiz. 2030 yılı ihracat hedefimiz ise asgari 5 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak adına, Ar-Ge yatırımlarına ve eğitim programlarına ağırlık vererek, sanayicilerimizi destekleyecek projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”